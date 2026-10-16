Definen fecha para los amistosos de Ecuador en Quito y Guayaquil

La Tri ya emprendió su viaje a Ciudad de México para los dieciseisavos del Mundial.

¡La Selección de Ecuador volverá a jugar en casa! Este viernes 16 de octubre de 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que La Tri jugará los dos partidos amistosos el próximo 13 y 17 de noviembre.

Según el comunicado oficial, los rivales de Ecuador serán Costa Rica y Bolivia, y se jugarán en Quito y Guayaquil, respectivamente.

"Dos ciudades, dos oportunidades para volver a sentir el cariño, la energía y el respaldo de los ecuatorianos", escribió la FEF.

Los partidos se han fijado en el contexto de la Fecha FIFA que se desarrollará entre el 7 y 17 de noviembre.

La última vez que La Tri jugó en territorio ecuatoriano fue el 9 de septiembre de 2025, cuando le ganó 1-0 a Argentina, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Durante la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas acompañaron a la Selección y llenaron de amarillo las tribunas, haciendo que el equipo se sienta como local incluso lejos de casa.

Historial de enfrentamientos

Ecuador vs. Costa Rica

12 partidos disputados

6 victorias de Ecuador

de Ecuador 5 empates

1 victoria de Costa Rica.

11 amistosos y un encuentro por Copa del Mundo.

y un encuentro por Copa del Mundo. 34 años sin perder: Ecuador no ha vuelto a caer ante Costa Rica desde su primer enfrentamiento, en 1992.

Ecuador vs. Bolivia