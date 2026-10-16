Definen fecha para los amistosos de Ecuador en Quito y Guayaquil
La Selección de Ecuador volverá a jugar en territorio nacional. La FEF anunció fechas y rivales de los partidos amistosos.
La Tri ya emprendió su viaje a Ciudad de México para los dieciseisavos del Mundial.
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Actualizado:
16 oct 2026 - 10:12
¡La Selección de Ecuador volverá a jugar en casa! Este viernes 16 de octubre de 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que La Tri jugará los dos partidos amistosos el próximo 13 y 17 de noviembre.
Según el comunicado oficial, los rivales de Ecuador serán Costa Rica y Bolivia, y se jugarán en Quito y Guayaquil, respectivamente.
"Dos ciudades, dos oportunidades para volver a sentir el cariño, la energía y el respaldo de los ecuatorianos", escribió la FEF.
Los partidos se han fijado en el contexto de la Fecha FIFA que se desarrollará entre el 7 y 17 de noviembre.
La última vez que La Tri jugó en territorio ecuatoriano fue el 9 de septiembre de 2025, cuando le ganó 1-0 a Argentina, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.
Durante la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas acompañaron a la Selección y llenaron de amarillo las tribunas, haciendo que el equipo se sienta como local incluso lejos de casa.
Historial de enfrentamientos
Ecuador vs. Costa Rica
- 12 partidos disputados
- 6 victorias de Ecuador
- 5 empates
- 1 victoria de Costa Rica.
- 11 amistosos y un encuentro por Copa del Mundo.
- 34 años sin perder: Ecuador no ha vuelto a caer ante Costa Rica desde su primer enfrentamiento, en 1992.
Ecuador vs. Bolivia
- 39 partidos disputados
- 21 victorias de Ecuador
- 12 empates
- 6 victorias de Bolivia
- 1938: año del primer enfrentamiento entre ambas selecciones.
- 1985: año de la primera victoria ecuatoriana ante Bolivia.
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