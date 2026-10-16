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La Tri

Definen fecha para los amistosos de Ecuador en Quito y Guayaquil

La Selección de Ecuador volverá a jugar en territorio nacional. La FEF anunció fechas y rivales de los partidos amistosos. 

La Tri ya emprendió su viaje a Ciudad de México para los dieciseisavos del Mundial.

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

16 oct 2026 - 10:12

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¡La Selección de Ecuador volverá a jugar en casa! Este viernes 16 de octubre de 2026, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) anunció que La Tri jugará los dos partidos amistosos el próximo 13 y 17 de noviembre. 

Según el comunicado oficial, los rivales de Ecuador serán Costa Rica y Bolivia, y se jugarán en Quito y Guayaquil, respectivamente. 

"Dos ciudades, dos oportunidades para volver a sentir el cariño, la energía y el respaldo de los ecuatorianos", escribió la FEF.

Los partidos se han fijado en el contexto de la Fecha FIFA que se desarrollará entre el 7 y 17 de noviembre

La última vez que La Tri jugó en territorio ecuatoriano fue el 9 de septiembre de 2025, cuando le ganó 1-0 a Argentina, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

Durante la Copa del Mundo 2026, miles de hinchas acompañaron a la Selección y llenaron de amarillo las tribunas, haciendo que el equipo se sienta como local incluso lejos de casa.

Historial de enfrentamientos

Ecuador vs. Costa Rica

  • 12 partidos disputados 
  • 6 victorias de Ecuador
  • 5 empates
  • 1 victoria de Costa Rica.
  • 11 amistosos y un encuentro por Copa del Mundo.
  • 34 años sin perder: Ecuador no ha vuelto a caer ante Costa Rica desde su primer enfrentamiento, en 1992.

Ecuador vs. Bolivia

  • 39 partidos disputados 
  • 21 victorias de Ecuador
  • 12 empates
  • 6 victorias de Bolivia
  • 1938: año del primer enfrentamiento entre ambas selecciones.
  • 1985: año de la primera victoria ecuatoriana ante Bolivia.

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