La Confederación Sudamericana de Fútbol apoya la candidatura de Infantino a la FIFA.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) expresó este viernes 20 de noviembre de 2026 su "firme apoyo" a la candidatura de Gianni Infantino para ser reelegido como presidente de la FIFA.

Las 10 asociaciones que conforman el bloque, incluidas las poderosas de Argentina y Brasil, ratificaron por "unanimidad" su respaldo al dirigente ítalo-suizo en las elecciones previstas para marzo en Marruecos.

"Se trata de un reconocimiento al liderazgo del actual titular de la FIFA ya las transformaciones positivas en el fútbol", escribió la Conmebol en un comunicado tras una reunión de sus dirigentes en Barranquilla.

Varios de los principales dirigentes de la entidad están en la ciudad del Caribe colombiano, que albergará el sábado 21 la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil.

La Conmebol ha sido un sólido aliado de Infantino, en el cargo desde 2016, y tres de sus países -Argentina, Paraguay y Uruguay- albergarán partidos de la Copa del Mundo de 2030.

Infantino es "sin dudas un grandísimo dirigente, líder y ejemplo", escribió el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, en X.

"Estamos convencidos de que su gestión marcará el rumbo correcto", agregó junto a fotografías en las que se observa al patrón del balompié acompañando la reunión en una videollamada.

El apoyo de la Conmebol se mantuvo incluso cuando el liderazgo de Infantino fue duramente cuestionado por su fallido proyecto de abrir el Mundial y otras competiciones a inversiones privadas.

Pero desde entonces el mandatario, de 56 años, ha recuperado terreno y su candidatura para la reelección parece sólida.

El plazo para presentar a los comicios finalizó el jueves. También aspiran a la presidencia el francés Philippe Diallo y el japonés Kozo Tashima.

El actual jefe de la FIFA debe obtener por lo menos 106 de los 211 votos de las federaciones para continuar en el puesto.

Además de la Conmebol, Infantino tiene el respaldo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

La oposición cuenta en cambio con el apoyo de la UEFA (Europa), algunos miembros de la Concacaf (América del Norte, Central y Caribe) y la AFC (Asia).

El japonés Tashima descartó el viernes retirarse de las elecciones para respaldar a Diallo.

El francés está respaldado por la UEFA y es considerado el opositor con más posibilidades de desbancar a Infantino.