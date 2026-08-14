LigaPro 2026: horarios y juegos  clave de la fecha 25; dos cotejos por la señal de Teleamazonas 

La LigaPro Serie A 2026 tendrá actividad intensa en la fecha 25 en la pelea por alcanzar al lider de la tabla como en la lucha por evitar el descenso. Con planteles al límite físico y la presión en aumento, cada punto en disputa se vuelve vital para las aspiraciones de los clubes en esta recta final del campeonato local.

El puntapié inicial de la fecha se dará este viernes 14 de agosto en la capital, cuando Independiente del Valle reciba a Delfín S.C. en Sangolquí, a partir de las 19:00. El conjunto negriazul busca imponer su jerarquía en casa para mantenerse firme en los puestos de vanguardia, mientras que el cuadro cetáceo llega con la urgencia de sumar para no ceder terreno en la clasificación general.

La acción sabatina arrancará a las 14:00 con el choque entre Manta F.C. y CD Leones del Norte en el Jocay, seguido por el enfrentamiento entre Guayaquil City y Libertad F.C. a las 16:30 en el estadio Christian Benítez.

La jornada del sábado cerrará con plato fuerte a las 19:00 en Ambato, donde Mushuc Runa medirá fuerzas ante Barcelona S.C. en el estadio La Cocha de Latacunga.

Hora Partido Estadio / Transmisión 19:00 Independiente del Valle vs. Delfín S.C. Banco Guayaquil (Quito) 14:00 Manta F.C. vs. CD Leones del Norte Jocay (Manta) 16:30 Guayaquil City vs. Libertad F.C. Christian Benítez (Guayaquil) 19:00 Mushuc Runa vs. Barcelona S.C. La Cocha (Latacunga) 14:00 Orense S.C. vs. Deportivo Cuenca 9 de Mayo (Machala) Teleamazonas 16:15 C.S. Emelec vs. Técnico Universitario George Capwell (Guayaquil) Teleamazonas 19:00 S.D. Aucas vs. Liga de Quito Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) 19:00 C.S.D. Macará vs. Universidad Católica Bellavista (Ambato)

El domingo 16 de agosto concentrará varios de los compromisos más atractivos de la fecha. A las 14:00, Orense S.C. enfrentará a Deportivo Cuenca en el 9 de Mayo de Machala, mientras que a las 16:15 C.S. Emelec recibirá a Técnico Universitario en el George Capwell.

Ambos cotejos contarán con transmisión en señal abierta a través de Teleamazonas, permitiendo a la afición nacional seguir de cerca la definición de la jornada.

El plato principal del domingo llegará a las 19:00 con una nueva edición del Superclásico Quiteño entre S.D. Aucas y Liga de Quito en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda. Este choque de alta tensión no solo paraliza a la capital, sino que puede reconfigurar drásticamente la zona alta de la tabla de posiciones debido al rendimiento reciente y la rivalidad histórica entre ambas escuadras.

Finalmente, el telón de la Fecha 25 se bajará el lunes 17 de agosto a las 19:00 en el estadio Bellavista de Ambato, cuando C.S.D. Macará reciba a Universidad Católica. Con este duelo de estrategia en el centro del país concluye un fin de semana decisivo que dejará un panorama mucho más claro de cara al cierre de la temporada.