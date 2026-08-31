Santos ficha a Arthur Melo tras inyección de fondos de empresa familiar de Neymar

El Santos anunció este lunes el fichaje del mediocampista brasileño Arthur Melo, tras sortear una prohibición de fichajes de la FIFA con una inyección de fondos de la empresa familiar de su gran estrella, Neymar.

Arthur, de 30 años y exjugador de FC Barcelona, Juventus y Liverpool, firmó contrato hasta el final de 2026, informó el club en un comunicado.

"Conozco el tamaño del Santos, el tamaño de su historia y me siento muy honrado, con muchas ganas de entrar al campo y ayudar", dijo el futbolista en declaraciones divulgadas por el viejo equipo de Pelé.

Es la primera incorporación del Peixe en esta ventana de fichajes de mitad de temporada del fútbol brasileño, después de que NR Sports -empresa del padre y agente de Neymar- ayudara a pagar una deuda por la que la FIFA sancionó al club.

Se trataba de dos millones de euros pendientes por el fichaje del mediocampista Jean Lucas en 2023, procedente del Mónaco. El jugador milita actualmente en el Bahía.

El pago "fue posible gracias al apoyo de NR Sports, con el cual el club recibió un aporte inmediato de recursos", informó la semana pasada el Santos, sin precisar montos.

La firma familiar de Neymar recibe a cambio espacios en la camiseta del equipo para venderlos a posibles patrocinadores.

Arthur Melo jugó el primer semestre de la temporada con el Gremio, cedido por la Juve. Rescindió su contrato con la Vecchia Signora este mes.

En este curso con el cuadro de Porto Alegre disputó 10 partidos en el Brasileirão, cuatro en la Copa Sudamericana y uno en la Copa de Brasil.

Con la selección brasileña, Arthur sumó 22 encuentros y un gol y ganó la Copa América en 2019. No viste la camiseta verdeamarela desde 2022.

El Santos lucha por la permanencia en el Brasileirão, torneo en el que ocupa la 14ª posición, mientras se alista para jugar los cuartos de final de la Copa Sudamericana contra el Atlético Mineiro, el 9 y el 16 de septiembre.