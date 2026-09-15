Flick, DT del Barça, apoya que  Lamine Yamal reclame el Balón de Oro: 'se lo merece'

El entrenador del Barcelona, ​​Hans-Dieter Flick, abraza al delantero español del Barcelona, ​​Lamine Yamal (n.º 10), mientras este es sustituido en partido de la liga española

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, apoyó este martes que su joven prodigio Lamine Yamal reclame el Balón de Oro para sí porque 'se lo merece'.

"Es un jugador joven, es sincero tiene confianza en sí mismo y eso me gusta", aseguró Flick en la rueda de prensa previa al partido de LaLiga contra el Racing de Santander.

Lamine afirmó en una entrevista que Kylian Mbappé y él son los mejores jugadores del mundo, pero que este año le corresponde a él el Balón de Oro por todo lo que ha ganado.

"Yo lo voy a apoyar porque es increíble tener un jugador como él. Si su opinión es que se lo merece, pues yo también lo creo porque ha ganado dos títulos con nosotros (LaLiga y Supercopa de España) y el Mundial con la selección", afirmó Flick.

"Es sincero, tiene confianza en sí mismo y eso me gusta. Demuestra esa confianza en el césped y eso es lo importante para nosotros", añadió el técnico del Barça.

"Todos queremos que juegue como él juega, y eso viene de esa confianza. Uno contra uno, o contra dos, o tres... todo el estadio dice 'wow'. Este es Lamine y yo lo apoyaré", aseguró.

Flick admitió que hubiera preferido que el joven campeón del mundo no hablara de manera tan abierta, pero hay que aceptarlo como parte de su gran seguridad en sí mismo.

"Es excepcional y esto forma parte de ello... No es lo que yo preferiría, pero él está haciendo esto", aseguró el técnico azulgrana.

"Tiene confianza en sí mismo, quiere ganar el Balón de Oro", insistió, recordando que "como jugador es algo importante" ganar ese premio.

Lamine Yamal ya rozó el prestigioso galardón el pasado año al quedar justo por detrás del ganador, el extremo del PSG, Ousmane Dembélé, en las votaciones.

Flick también recordó que "hay muchos jugadores de clase mundial en la lista y no es fácil" ganarlo, antes de admitir que estará "muy contento" cuando acabe esta carrera por el galardón el 26 de octubre.

El técnico azulgrana se mostró asimismo satisfecho con la elección del estadio Camp Nou como sede de la final de la Champions en 2029.

"Al 100% estaré aquí... como entrenador o como aficionado del Barça", afirmó Flick, que finaliza contrato en 2028.

"Nunca sabes qué puede pasar. Estoy disfrutando estar en el Barcelona, entrenar al Barcelona, es un equipo fantástico, pero al final nunca sabes", concluyó.