Campeonato LigaPro 2026: definido el calendario de hexagonales y del cuadrangular

Partido entre Universidad Católica y Orense, por la fecha 30 de la serie A del fútbol Ecuatoriano LigaPro 2026.

La LigaPro 2026 entra en su fase más apasionante con la definición de los grupos y el calendario oficial para los hexagonales y el cuadrangular final. Luego de completarse las 30 jornadas de la fase regular, los 16 equipos del fútbol ecuatoriano han sido divididos según su ubicación en la tabla para pelear por la gloria, los cupos a torneos internacionales o la permanencia.

La etapa definitoria arrancará este 20 de septiembre y se extenderá hasta el 13 de diciembre, manteniendo el puntaje acumulado a lo largo del año.

En el hexagonal final, seis clubes buscarán consagrarse campeones y asegurar su boleto a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Independiente del Valle, Universidad Católica, Macará, Aucas, Liga de Quito y Barcelona SC disputarán un formato de diez fechas a partido de ida y vuelta.

La jornada inaugural promete emociones intensas con los duelos entre Barcelona SC recibiendo a Independiente del Valle, Liga de Quito midiéndose ante Universidad Católica, y Aucas haciendo lo propio frente a Macará.

Tabla de Posiciones - LigaPro 2026 Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC GD Pts 1 Independiente del Valle 30 24 2 4 73 33 +40 74 2 Universidad Católica 30 14 9 7 51 27 +24 51 3 Macará 30 15 6 9 41 33 +8 51 4 Aucas 30 14 8 8 33 28 +5 50 5 Liga de Quito 30 13 7 10 31 24 +7 46 6 Barcelona SC 30 11 11 8 32 25 +7 44 7 Libertad FC 30 11 8 11 33 34 -1 41 8 Leones del Norte 30 10 9 11 31 32 -1 39 9 Guayaquil City 30 10 9 11 33 36 -3 39 10 CS Emelec 30 10 9 11 25 34 -9 39 11 Mushuc Runa 30 9 11 10 35 38 -3 38 12 Deportivo Cuenca 30 10 6 14 25 37 -12 36 13 Orense SC 30 9 6 15 36 47 -11 33 14 Técnico Universitario 30 10 2 18 28 42 -14 32 15 Delfín SC 30 7 7 16 19 31 -12 28 16 Manta FC 30 5 6 19 17 42 -25 21 Hexagonal Final (Título / Copa Libertadores) Cuadrangular (Cupo Copa Sudamericana 2027) Hexagonal de Descenso (Permanencia)

Por su parte, la lucha por los torneos continentales continúa viva en el Cuadrangular de la Sudamericana. Libertad FC, Leones del Norte, Guayaquil City y Emelec se enfrentarán a lo largo de seis jornadas decisivas para quedarse con el ansiado cupo internacional para la temporada 2027.

En la primera fecha, Emelec recibirá a Libertad FC, mientras que Guayaquil City chocará contra Leones del Norte en un choque clave para sus aspiraciones.

En el otro extremo de la tabla, la tensión se trasladará al Hexagonal de Descenso, donde seis instituciones jugarán diez fechas sin margen de error para mantener la categoría. Mushuc Runa, Deportivo Cuenca, Orense SC, Técnico Universitario, Delfín SC y Manta FC lucharán punto a punto para evitar los dos últimos lugares que sentencian el descenso directo a la Serie B.

LigaPro 2026 - Programación Fecha 1 Instancia Fecha Partido Hexagonal Final — Por el Título y Copa Libertadores Fecha 1 20 Septiembre 2026 Barcelona SC vs. Independiente del Valle Fecha 1 20 Septiembre 2026 Liga de Quito vs. Universidad Católica Fecha 1 20 Septiembre 2026 Aucas vs. Macará Cuadrangular — Por Cupo a Copa Sudamericana 2027 Fecha 1 20 Septiembre 2026 CS Emelec vs. Libertad FC Fecha 1 20 Septiembre 2026 Guayaquil City vs. Leones del Norte Hexagonal de Descenso — Por la Permanencia Fecha 1 20 Septiembre 2026 Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa Fecha 1 20 Septiembre 2026 Manta FC vs. Orense SC Fecha 1 20 Septiembre 2026 Técnico Universitario vs. Delfín SC

La primera jornada de esta liguilla de infarto incluirá los cruces Deportivo Cuenca vs. Mushuc Runa, Manta FC vs. Orense SC, y Técnico Universitario vs. Delfín SC.

El calendario de la fase final contempla una pausa obligatoria entre la fecha 1 y la fecha 2 debido a la ventana internacional de la fecha FIFA de octubre. Esta interrupción brindará a los directores técnicos un margen de maniobra estratégico para ajustar esquemas, recuperar jugadores lesionados y replantear el remate del campeonato, aunque también impondrá el reto de mantener el ritmo competitivo tras tres semanas de inactividad oficial.

El tramo decisivo de la temporada requerirá la máxima regularidad de los planteles, pues el margen de error disminuye drásticamente en este formato de liguillas.

La combinación de los puntos arrastrados de la fase regular con los enfrentamientos directos generará una tabla dinámica donde un par de resultados positivos pueden catapultar a un equipo a puestos de privilegio o salvarlo de la zona baja.

Con diez fechas por delante en los hexagonales y seis en el cuadrangular, la hinchada ecuatoriana se prepara para tres meses de fútbol ininterrumpido a alto nivel. La combinación de clásicos tradicionales, la presión por no descender y la ambición de coronarse campeón garantizan un cierre de año vibrante en los distintos estadios del país.