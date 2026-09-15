James Rodríguez se retira de la Selección Colombia: fin a la era del '10' histórico

El mediocampista ofensivo James Rodríguez anunció de manera oficial su retiro de la Selección Colombia tras más de una década liderando la generación más exitosa del fútbol cafetero.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el cucuteño expresó su gratitud con la afición y el cuerpo técnico, marcando el cierre definitivo de su ciclo con la camiseta tricolor a los 35 años de edad.

La decisión del capitán colombiano llega como parte de un proceso de recambio generacional planificado para el combinado nacional. Tras ser el eje de la creación de juego en los torneos continentales y las eliminatorias sudamericanas, James deja un legado imborrable en el vestuario, cediendo el testigo a la nueva camada de talentos encargada de comandar el frente de ataque en los próximos retos internacionales.

El punto cumbre de su trayectoria internacional se dio en la Copa del Mundo Brasil 2014, certamen donde se consagró como el máximo anotador del torneo al quedarse con la Bota de Oro gracias a sus seis anotaciones. Aquella actuación no solo catapultó su carrera hacia la élite del fútbol mundial, sino que firmó la mejor participación histórica de Colombia en una cita orbital al alcanzar la fase de cuartos de final.

A lo largo de sus 15 años defendiendo la camiseta nacional, el '10' disputó tres edicione de la Copa Mundial de la FIFA y múltiples ediciones de la Copa América, consolidándose entre los máximos goleadores y asistentes en la historia del país. Su pegada con la pierna izquierda, visión de juego y efectividad en la pelota parada lo convirtieron en un referente indiscutible para la afición cafetera en cada proceso clasificatorio.

El anuncio ha generado una ola de reacciones entre compañeros de equipo, directivos y figuras del balompié internacional, quienes han destacado la calidad técnica y la jerarquía que aportó a la selección en cada presentación. Mensajes de agradecimiento por parte de la Federación Colombiana de Fútbol ratificaron el impacto de su figura como una de las más influyentes dentro del deporte cafetero.

Con su salida de la tricolor, James Rodríguez enfocaría sus esfuerzos en el tramo final de su carrera a nivel de clubes. Mientras tanto, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo inicia una nueva etapa sin su principal referente en la creación de juego, con la tarea de consolidar una estructura competitiva de cara a las siguientes competiciones de la CONMEBOL.