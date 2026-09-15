Palmeiras ya está en Ecuador para la revancha de la Copa Libertadores ante Liga de Quito

Palmeiras aterrizó y ya está en Quito con el objetivo prioritario de certificar su boleto a las semifinales de la Copa Libertadores. El plantel brasileño tomó precauciones logísticas para mitigar los efectos de los 2 850 metros de altitud de la ciudad, planificando una sesión de entrenamiento ligera en suelo capitalino para afinar los últimos detalles tácticos antes de saltar al campo de juego.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira saltará a la cancha con la tranquilidad de haber conseguido un triunfo por 1-0 en el encuentro de ida disputado en San Pablo. La anotación de Agustín Giay le permite al 'Verdão' manejar los tiempos del partido de vuelta, sabiendo que cualquier victoria o empate le otorga la clasificación directa a la siguiente ronda continental.

De cara al desafío en el estadio Rodrigo Paz Delgado, se prevé que la escuadra brasileña estructure un bloque defensivo sólido para contener la presión inicial del dueño de casa. Palmeiras buscará enfriar el ritmo del cotejo a través de la posesión en zona media y apostará por transiciones veloces al ataque con sus extremos para liquidar la serie ante los espacios que deje el rival en su afán de igualar el global.

El 'Alviverde' arriba a este decisivo duelo con la moral en alto luego de reencontrarse con la victoria en el Brasileirão tras superar 2-0 a São Paulo. Dicho resultado le devolvió la solidez futbolística al equipo tras una seguidilla de empates, permitiéndole afrontar esta cita internacional con la confianza intacta en su poderío ofensivo y en el orden de su línea posterior.

En caso de ratificar su ventaja y superar esta llave frente a Liga de Quito, Palmeiras volverá a inscribir su nombre entre los cuatro mejores clubes de América. El cuadro de São Paulo busca mantener su hegemonía en el certamen sudamericano en los últimos años, donde aspira a meterse nuevamente en la pelea directa por el título continental.