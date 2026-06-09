El Atlético rechaza la oferta de 150 millones de euros del Real Madrid por Julián Álvarez

El Real Madrid anunció este martes 9 de junio de 2026 haber ofrecido 150 millones de euros (173,2 millones de dólares) por el delantero argentino del Atlético de Madrid, Julián Alvárez, antes de precisar que el conjunto "colchonero" rechazó la oferta, remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador.

El Real Madrid "ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", informó el club merengue en un breve comunicado de dos párrafos.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", prosiguió el Real Madrid.

El equipo merengue no cerró la puerta a hacer más intentos para hacerse con el internacional de la albiceleste, cuya cláusula de rescisión con el Atlético asciende a 500 millones de euros (577 millones de dólares).

El recién reelegido presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, había avanzado la semana pasada que si seguía al frente del conjunto merengue haría "una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador".

Esta oferta "sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia, 150 millones por lo menos", añadió Pérez, en una entrevista en la televisión Cuatro el jueves pasado.

El presidente del Real Madrid, que acababa de concretar los fichajes de los defensas Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, solo precisó entonces que el misterioso jugador sería "de la media (mediocampo) para arriba".

Estas declaraciones dispararon las especulaciones en los últimos días con nombres que iban desde los jugadores del PSG Vitinha y Joao Neves al extremo francés del Bayern Munich, Michael Olise.