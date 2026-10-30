Cruzeiro desafió el imperio de Corinthians en la final de la Libertadores femenina

Cruzeiro y Corinthians se enfrentarán por el título de la Copa Libertadores femenina 2026

El debutante Cruzeiro retará este sábado 31 de octubre de 2026 la hegemonía del gigante Corinthians en la final de la Copa Libertadores femenina en Quito, en un pulso que podría sellar un bautizo de fuego para el equipo de Belo Horizonte en un torneo continental.

El encuentro se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 19:00. Mientras que el tercer puesto entre Santa Fe y Olimpia se jugará en este mismo escenario deportivo a las 15:00.

En esta final brasileña, el Corinthians pretende sumar su séptimo trofeo en la Libertadores y el cuarto en línea. Las de Sao Paulo tienen artillería pesada para defender su reinado tras despachar en semifinales a Independiente Santa Fe de Colombia (2-1).

Mientras que las Cabulosas llegaron a su primera final en su debut histórico impulsado por Byanca Brasil, goleadora del certamen con cinco dianas y que ya conoció la gloria en la Libertadores, que ganó cuando jugó con el equipo paulista y Palmeiras.

La última vez que hubo una final brasileña en la Libertadores fue en 2023, en el clásico de Sao Paulo entre Corinthians y Palmeiras que se saldó con corona albinegra.

Torneo corto, mente fuerte

Para las Bravas, seis veces campeonas de la Libertadores, llegar a una nueva final es un logro, aunque un tanto empañado luego de que perdieran la pasada final liguera con Sao Paulo.

"Con cada año que pasa, la competencia se vuelve más difícil, el hecho de que lleguemos a otra final es un gran logro del Corinthians", dijo la arquera Lele a los periodistas.

La Libertadores femenina, un torneo corto y que se ha celebrado con estadios prácticamente vacíos, trae desafíos físicos y mentales para las jugadoras.

Pero también el premio de clasificar al primer Mundial de Clubes femenino, que se celebrará en 2028 en Estados Unidos.