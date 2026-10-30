Santiago Morales ve el partido ante LDU como 'una gran oportunidad' para dar la vuelta olímpica

Liga de Quito e Independiente del Valle se enfrentan el domingo 1 de noviembre por la fecha 5 del hexagonal final de la LigaPro.

Este domingo 1 de noviembre de 2026 Independiente del Valle recibe a Liga de Quito en su estadio por la fecha 5 del hexagonal final de la LigaPro. El encuentro se jugará a las 13:30.

El equipo negriazul llega con 74 puntos frente a los 46 que tienen los albos. En virtud de esta ventaja, y tomando en cuenta que Universidad Católica y Macará, que le siguen en la tabla, tienen 51 unidades, Santiago Morales, gerente general de IDV, considera que se trata de una oportunidad para conseguir el campeonato ante su público.

“Más que una revancha deportiva yo lo veo como una gran oportunidad para poder ya dar la vuelta olímpica”, manifestó Morales en declaraciones a Radio La Red, este viernes 30 de octubre de 2026.

El dirigente reconoció, además, la dificultad del rival y recordó que los últimos partidos entre ambos equipos han sido equilibrados.

En esta temporada, Liga ganó 2-0 en el estadio Banco Guayaquil, mientras que IDV se impuso por el mismo marcador cuando visitó a los albos en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

Morales también aclaró que, aunque existe la posibilidad de celebrar el título este fin de semana, el partido no representa una obligación para los Rayados. “Siempre será un partido difícil”, señaló, al tiempo que expresó su deseo de que el equipo pueda asegurar el campeonato y afrontar las jornadas restantes como campeón.

Finalmente, aunque Independiente del Valle llega como líder, para ser campeón este fin de semana necesita que Macará no gane ante Barcelona y luego conseguir el resultado necesario frente a Liga.