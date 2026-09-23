¡Doble medalla! David Hurtado y Jordy Jiménez brillan en la media maratón de marcha de Santa Fe David Hurtado y Jordy Jiménez brillan en la media maratón de marcha de Santa Fe 2026

El atletismo ecuatoriano volvió a dejar su huella en el panorama internacional tras una jornada memorable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En una exigente prueba de media maratón de marcha, la delegación tricolor sumó dos nuevas preseas al medallero gracias a las impecables actuaciones de David Hurtado y Jordy Jiménez, quienes conquistaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

La competencia estuvo marcada por un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros, donde el lote de líderes impuso una estrategia agresiva. Hurtado y Jiménez se mantuvieron firmes en el grupo de vanguardia, administrando las fuerzas y respondiendo con solvencia a los cambios de ritmo propuestos por los rivales de la región.

El momento cumbre de la prueba se vivió en el tramo final, cuando David Hurtado protagonizó un electrizante mano a mano en la última vuelta frente al brasileño Caio Bonfim, vigente campeón del mundo. En un sprint final de infarto, el marchista capitalino cruzó la meta para asegurar el subtítulo suramericano y colgarse la medalla de plata.

Por su parte, Jordy Jiménez completó una presentación táctica impecable, manteniendo la distancia con los perseguidores y sosteniendo un paso firme hasta la línea de meta. Su esfuerzo le permitió asegurar la medalla de bronce, ratificando el dominio y la profundidad de la escuela ecuatoriana de marcha en eventos de ciclo olímpico.

Este hito confirma el excelente momento de forma que atraviesan los atletas nacionales bajo los procesos de alta competencia. Con estas dos preseas, Ecuador reafirma su condición de potencia continental en las pruebas de marcha atlética, manteniendo una tradición dorada que sigue dando frutos en el escenario suramericano.

El triunfo de Hurtado y Jiménez representa no solo un orgullo para el deporte tricolor, sino también un impulso clave de cara a las próximas metas del ciclo olímpico. La marcha ecuatoriana vuelve a demostrar que está para competir de tú a tú ante los mejores exponentes del mundo.