Uruguay golea a Corea del Sur, su primer triunfo con Forlán

Darwin Núñez, de Uruguay, celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol de su equipo durante el partido amistoso ante Corea del Sur.

El seleccionador interino Diego Forlán obtuvo su primer triunfo al frente del equipo absoluto de Uruguay, con una goleada 4-1 en su visita a Corea del Sur, este lunes 28 de septiembre de 2026 en el segundo amistoso de la gira asiática de la Celeste.

Cuatro días después de la derrota 3-1 en el descuento final en Japón, el equipo charrúa se desquitó con un partido muy sólido, en el que Darwin Núñez (13'), Giorgian de Arrascaeta (27') y un tanto en contra de Kim Min-jae (43') sentenciaron ya antes del descanso.

En la segunda parte, Darwin Núñez (62') vendió su doblete poniendo de cabeza el cuarto de los suyos, mientras que una de las estrellas surcoreanas, Lee Kang-in, firmó el tanto del honor local en el 80'.

La mala noticia del partido para Uruguay fue, sin embargo, el cambio por lesión de Giorgian De Arrascaeta en el 77', después de dañarse aparentemente en la muñeca izquierda.

A pesar de ese percance, Uruguay pudo plasmar esta vez en el resultado los detalles esperanzadores que mostraron en el anterior partido ante los nipones y Forlán, en su segundo partido como DT interino, suma así argumentos para convencer como seleccionador del equipo, antes de que en marzo se tome la decisión definitiva.

Última parada: India

La sudamericana fue claramente superior en este pulso entre dos de los equipos que decepcionaron en el Mundial de Norteamérica, con sendas eliminaciones en la fase de grupos.

Uruguay carga así las baterías de confianza antes de su último compromiso de la gira asiática, que disputará el martes de la próxima semana en Calcuta contra India, una selección que es apenas 138ª en el ranking FIFA.

Corea del Sur, que venía de derrotar 3-0 a Ecuador en su amistoso del jueves, dio una pobre imagen en esta ocasión y su seleccionador español Robert Moreno se verá obligado a ajustes antes de su siguiente amistoso, el viernes contra otra selección sudamericana, Venezuela.