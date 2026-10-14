Vinicius es sancionado con cuatro partidos y se pierde el Clásico

Vinicius en un partido con la camiseta del Real Madrid.

El delantero del Real Madrid Vinícius ha sido sancionado este miércoles 14 de octubre de 2026 con cuatro partidos de suspensión, informó la Federación Española de Fútbol (RFEF), por lo que se perderá el Clásico liguero contra el Barcelona del 25 de octubre.

El brasileño fue expulsado el pasado sábado en el partido contra el Villarreal por tirar del pelo a un rival y luego protestar airadamente al árbitro cuando éste le enseñó la tarjeta roja.

Vinícius fue expulsado en el minuto 73 del encuentro contra el Villarreal, que el Real Madrid ganó 1-0 el pasado sábado, "por tirar del pelo" al canadiense Nathan Saliba cuando corría hacia la portería rival, según el acta del encuentro firmada por el árbitro Isidro Díaz de Mera.

Esa acción le valió no sólo la expulsión, sino también la anulación de su gol con el que culminó la jugada del Real Madrid en la que participaba.

Enfadado por la expulsión, Vinícius se fue hacia el árbitro para protestar con vehemencia.

El brasileño "siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujeto por compañeros de su equipo", reflejó el árbitro en el acta del encuentro.

El Comité de Disciplina, el órgano disciplinario de la RFEF, decidió sancionarlo con dos partidos "por producirse de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón".

El comité le impuso otros dos partidos de suspensión por "protestas al árbitro", según la resolución del órgano federativo.

El brasileño, por tanto, no podrá estar en el crucial clásico liguero del 25 de octubre contra el Barcelona, además de perderse también los encuentros contra el Sevilla del domingo, frente al Racing de Santander el 1 de noviembre y ante el Valencia seis días después.