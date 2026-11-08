Barcelona SC y Liga de Quito empataron 1-1 en el Monumental con polémica y expulsados

Barcelona enfrenta a Liga de Quito en la fecha #6 del hexagonal final de la LigaPro

Barcelona y Liga de Quito repartieron puntos tras igualar 1-1 en el Estadio Monumental Banco Pichincha, en un Clásico de la Fecha cargado de altísima tensión táctica, roce físico e incidencias arbitrales que mantuvieron a las hinchadas al borde de sus asientos durante los 90 minutos.

El compromiso arrancó con una escuadra alba sumamente agresiva en la presión alta y dispuesta a adueñarse de la posesión en territorio rival.

Ese ímpetu inicial rindió frutos temprano, cuando al minuto 16 el mediocampista Sebastián González Baquero aprovechó una desconexión en la zaga torera para mandar el balón al fondo de las redes y silenciar el recinto guayaquileño.

Tras el golpe del gol en contra, Barcelona adelantó sus líneas y buscó volcar su ataque por las bandas para vulnerar el bloque defensivo universitario.

La insistencia del conjunto local tuvo premio justo antes de irse al descanso, al minuto 45+4, cuando un centro venenoso al área provocó el infortunado autogol del defensor albo Gian Franco Allala para poner el 1-1 momentáneo.

La segunda mitad estuvo marcada por el desgaste físico y el incremento del juego fuerte en la zona media del campo. Ambas escuadras buscaron los tres puntos con cambios ofensivos, pero la falta de precisión en el último tercio y las intervenciones oportunas de los guardametas impidieron que el marcador volviera a moverse.

Las tarjetas rojas terminaron por condicionar el tramo final del cotejo, transformando el partido en un choque de ida y vuelta con espacios abiertos.

Bryan Carabalí vio la tarjeta roja por doble amonestación en el bando torero, mientras que Washington Olvera corrió con la misma suerte en la plantilla capitalina, dejando a ambos equipos con diez hombres sobre la cancha.

Con este resultado, tanto Barcelona SC como Liga de Quito suman un punto que los mantiene en la pelea por los puestos estelares de la tabla de posiciones.

Sin embargo, el amargo sabor del empate deja abiertas las interrogantes para ambos cuerpos técnicos de cara a las decisivas jornadas que se avecinan en la recta final del torneo.