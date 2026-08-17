Yael Trepy, delantero del Cagliari, en coma inducido tras accidente en una piscina

El incidente ocurrió la tarde del domingo 16 de agosto de 2026, durante una jornada de descanso tras el estreno oficial de la temporada en la Copa Italia. Según las primeras indigaciones, el atacante de 20 años se encontraba en una villa privada ubicada en la exclusiva zona de Porto Cervo, en la Costa Esmeralda.

Las hipótesis preliminares señalan que el futbolista —quien presuntamente no sabía nadar con soltura— habría perdido el equilibrio al adentrarse en la parte más profunda de la pileta. Tras ser rescatado inconsciente del agua, recibió los primeros auxilios en el lugar y fue trasladado de emergencia en helicóptero hacia el centro hospitalario.

Parte médico y respuesta institucional

Una tomografía computarizada de tórax evidenciaron congestión e infiltración de líquido en los pulmones, lo que dificulta de manera crítica el correcto intercambio de oxígeno. Ante este escenario, el cuerpo médico optó por mantenerlo bajo sedación profunda y coma inducido para estabilizar sus constantes vitales.

Por su parte, el cub emitió un parte oficial para dar claridad sobre la situación del deportista:

"El Cagliari Calcio anuncia que el jugador Yael Trepy se encuentra hospitalizado en el Hospital Civil "Santissima Annunziata" de Sassari, donde permanece en cuidados intensivos. El Club está en contacto permanente con el centro médico y la familia del jugador, y sigue de cerca la evolución de su estado", afirmaron.

Proyección y presente de una de las promesas del club

Nacido en Villeneuve-Saint-Georges (Francia) el 20 de mayo de 2006, Trepy se consolidó rápidamente en las categorías formativas del conjunto rojiazul tras su llegada a Italia a comienzos de 2023. Su rendimiento descollante en el equipo Primavera —donde conquistó la Copa Italia Sub-19 en 2025— le abrió las puertas del primer equipo.

Tan solo días antes del accidente, el delantero había tenido participación como titular en el triunfo por la mínima frente al Arezzo. Hoy, el club, sus compañeros y todo el entorno del deporte aguardan por una evolución favorable que permita dejar atrás este dramático episodio.