Los contratos millonarios del DT Marcelo Gallardo: el valor de sus sueldos como entrenador 

Los contratos millonarios de Marcelo Gallardo: el valor de sus sueldos como DT

Marcelo Gallardo se ha consolidado como uno de los directores técnicos más codiciados y mejor remunerados del fútbol mundial. Tras iniciar su carrera en el banquillo con salarios de la escala sudamericana tradicional, la conquista de múltiples títulos continentales con River Plate elevó su cotización en el mercado global, convirtiéndolo en un referente no solo por su estilo de juego, sino también por el elevado costo financiero que implica contratar a su cuerpo técnico.

En su inicio en los banquillos con el club Nacional de Uruguay en 2011, Gallardo percibió un sueldo modesto acorde al mercado local. Sin embargo, su llegada a River Plate en 2014 marcó el inicio de una era de éxitos continentales que reestructuró por completo la escala salarial del fútbol sudamericano, escalando progresivamente sus ingresos a medida que acumulaba trofeos locales e internacionales en las vitrinas de la institución millonaria.

Durante la cúspide de su primer ciclo al frente del conjunto de Núñez, que se extendió hasta finales de 2022, el 'Muñeco' pasó a percibir una cifra estimada en unos 7 millones de dólares por temporada.

Este monto situó al estratega argentino como el entrenador con el contrato más costoso de Sudamérica, marcando un hito económico inédito para la región, donde habitualmente los presupuestos para la conducción técnica se mantenían muy por debajo de esos estándares.

Desglose por Club y Etapas | Marcelo Gallardo Club País Período Salario Anual Estimado Contexto / Detalles Nacional 🇺🇾 Uruguay 2011 – 2012 < USD 500K Debut como DT tras su retiro como jugador. Sueldo de escala local sudamericana. River Plate (1.ª etapa) 🇦🇷 Argentina 2014 – 2022 USD 6M – 7M DT mejor pagado de América. Renovaciones progresivas tras ganar dos Copas Libertadores. Al-Ittihad 🇸🇦 Arabia Saudita 2023 – 2024 USD 20M Contrato multimillonario que lo situó en la superélite global de entrenadores. River Plate (2.ª etapa) 🇦🇷 Argentina 2024 – Presente USD 6M – 7M Retorno con ajuste a sus valores históricos y bonos condicionados a objetivos.

El salto definitivo a la superélite de los ingresos deportivos globales se produjo a finales de 2023, cuando aceptó la propuesta para dirigir al Al-Ittihad de Arabia Saudita.

En el fútbol asiático, Gallardo firmó un contrato multimillonario cercano a los 20 millones de dólares anuales libres de impuestos, cifra que lo posicionó de forma inmediata entre los tres directores técnicos mejor pagados del planeta, compitiendo directamente con los sueldos de las principales ligas de Europa.

Sin embargo, tras su abrupta salida del club árabe por discrepancias deportivas y administrativas con la dirigencia, el estratega retornó en 2024 a la disciplina de River Plate para encarar una nueva etapa en el banquillo.

MARCELO DANIEL GALLARDO Director Técnico de Fútbol Profesional 📍 Buenos Aires, Argentina ⚽ Licencia PRO CONMEBOL 🏆 15 Títulos como Entrenador Perfil Profesional Director técnico de alto rendimiento con reconocida trayectoria internacional en la gestión de planteles profesionales. Especializado en liderazgo de grupos, metodologías de alta intensidad, desarrollo de divisiones formativas y planificación estratégica en competencias de máxima exigencia sudamericana y global. Experiencia como Director Técnico Club Atlético River Plate 2024 – Presente | Argentina Director Técnico Principal (Segundo Ciclo) Restructuración del plantel profesional para competencias locales e internacionales. Al-Ittihad FC 2023 – 2024 | Arabia Saudita Director Técnico Principal Conducción del equipo en la Saudi Pro League y en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Club Atlético River Plate 2014 – 2022 | Argentina Director Técnico Principal (Primer Ciclo) Gestión del ciclo más ganador en la historia del club con 14 títulos oficiales.

Implementación de un proyecto integral articulado con la cantera del club. Club Nacional de Football 2011 – 2012 | Uruguay Director Técnico Principal Obtención del Campeonato Uruguayo 2011-2012 en su temporada de debut profesional. Palmarés Principal Copa Libertadores (2):

2015, 2018 Copa Sudamericana (1):

2014 Recopa Sudamericana (3):

2015, 2016, 2019 Liga Profesional / Nacional:

Uruguay (2012), Arg (2021)

Para su regreso, la directiva del club argentino estructuró un paquete salarial similar al de su anterior ciclo, respaldado por incentivos económicos vinculados a metas deportivas y la consecución de torneos internacionales.

A lo largo de sus distintas firmas contractuales, una constante en las negociaciones de Gallardo ha sido la inclusión del costo total de su equipo de trabajo. Los montos acordados tanto en Argentina como en el fútbol árabe no solo correspondieron a sus emolumentos personales, sino a la cobertura completa de su numeroso cuerpo técnico, el cual abarca asistentes de campo, preparadores físicos, analistas de video y personal médico de su absoluta confianza.