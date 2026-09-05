Ecuador listo para hacer historia: Todo sobre el debut ante Ghana en el Mundial Femenino Sub-20

La espera terminó para la selección ecuatoriana femenina Sub-20. Este domingo 6 de septiembre de 2026, la Tri saltará a la cancha del Arena Sosnowiec para escribir un nuevo capítulo en el balompié nacional, enfrentándose a susimilar de Ghana a las 11:00 (hora de Ecuador) en el marco de la primera jornada del Grupo C.

El combinado tricolor llega a territorio polaco tras semanas de intensa preparación y un proceso de consolidación que ilusiona a la afición. El cuerpo técnico ha enfatizado la importancia de mantener la concentración defensiva y aprovechar la velocidad en el ataque para contrarrestar el despliegue físico del conjunto africano.

En la previa al encuentro, las jugadoras han manifestado su orgullo por representar al país en este escenario orbital.

"Creo que cada una de nosotras queremos ya estar en el partido de mañana. Ojalá nos vaya de la mejor manera, estamos muy preparadas para lo que se viene", aseguró Mary Guerra, delantera ecuatoriana.

Tras el choque inaugural ante Ghana, la selección ecuatoriana tendrá un calendario exigente en el Grupo C, que también comparte con Francia y Corea del Sur. Sumar en este primer partido resulta vital para las aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda del certamen mundial.

¿Dónde ver Ecuador vs. Ghana?

El primer y todos los partidos de La Tri en el Mundial Femenino Sub-20 de la FIFA Polonia 2026 serán transmitidos EN VIVO por la señal abierta de Teleamazonas y su página web teleamazonas.com.