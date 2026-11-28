La Tri Femenina disputa la tarde de esta sábado 28 de noviembre el partido de repechaje para conseguir un cupo al Mundial Femenino Brasil 2027.

En este encuentro medirá fuerzas con la selección de Ghana en un partido que será transmitido en vivo por Teleamazonas y sus redes sociales.

El partido Ecuador vs. Ghana arrancará a las 14:00, hora de Ecuador y lo podrá seguir en vivo por la señal abierta de Teleamazonas, en la página web www.teleamazonas.com, en el canal de YouTube y en la cuenta de TikTok.

Además de este partido, la selección femenina jugará ante Sudáfrica el martes 1 de diciembre a las 14:00, y el tercer encuentro lo jugará frente a China Taipéi el sábado 5 de diciembre a las 12:00.

Esta es la alineación de 'La Tri'

Sigue el minuto a minuto del encuentro

Ambas selecciones saltaron a la cancha. En la ceremonia protocolar se entonaron los respectivos himnos de cada nación.

¡Inicia el segundo tiempo!

Finaliza el primer tiempo La primera mitad del partido culmina con un empate.

Se añaden cuatro minutos al encuentro

Tiro libre para Ecuador Se cobra el tiro libre, 'La Tri' buscaba el gol por el juego aéreo. La golera de Ghana lo ataja

La defensa evita otro gol de Ghana Ecuador tiene una muralla en la defensa. La delantera de Ghana avanzó en solitario y fue frenada en un jugada limpia de Mayerly Cedeño. La jueza determinó posición adelantada.

Pausa de hidratación La jueza central otroga un minuto de hidratación, los equipos aprovechan para analizar el juego y plantear estrategias

Tiro libre para Ecuador Se cobra el tiro libre, la arquera de Ghana detiene el balón y en un descuido el esférico regresa a La Tri, Artega centra sin éxito de convertir otro gol

La primera tarjeta amarilla del encuentro

Ecuador se acerca al arco de Ghana En varios intentos La Tri busca una oportunidad de gol, la defensa de Ghana se muestrs sólida y blinda su arco

Jugada de pelota parada para Ghana El balón llega la primer palo y se repite el corner. En la segunda acción Baquerizo la saca del aréa.

Ghana empata el encuentro Bénédicte Simon en una confusión de balón logra convertir el primer gol para la selección de Ghana

¡Gol de Ecuador! Maylín Arreaga convierte el primer gol para 'La Tri'