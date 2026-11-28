EN VIVO | Ecuador y Ghana empatan en el partido por repechaje al Mundial Femenino 2027
La Tri femenina anotó su gol a los 45 segundos. El partido está empatado, ambas selecciones buscan clasificar
Maylín Arreaga, autora del primer gol
FEF
Compartir
Actualizada:
28 nov 2026 - 15:07
La Tri Femenina disputa la tarde de esta sábado 28 de noviembre el partido de repechaje para conseguir un cupo al Mundial Femenino Brasil 2027.
En este encuentro medirá fuerzas con la selección de Ghana en un partido que será transmitido en vivo por Teleamazonas y sus redes sociales.
El partido Ecuador vs. Ghana arrancará a las 14:00, hora de Ecuador y lo podrá seguir en vivo por la señal abierta de Teleamazonas, en la página web www.teleamazonas.com, en el canal de YouTube y en la cuenta de TikTok.
Además de este partido, la selección femenina jugará ante Sudáfrica el martes 1 de diciembre a las 14:00, y el tercer encuentro lo jugará frente a China Taipéi el sábado 5 de diciembre a las 12:00.
Esta es la alineación de 'La Tri'
Sigue el minuto a minuto del encuentro
Ambas selecciones saltaron a la cancha. En la ceremonia protocolar se entonaron los respectivos himnos de cada nación.
Minuto 45
15:06
¡Inicia el segundo tiempo!
Minuto 49
14:51
Finaliza el primer tiempo
La primera mitad del partido culmina con un empate.
Minuto 45
14:46
Se añaden cuatro minutos al encuentro
Minuto 45
14:46
Tiro libre para Ecuador
Se cobra el tiro libre, 'La Tri' buscaba el gol por el juego aéreo. La golera de Ghana lo ataja
Minuto 40
14:41
La defensa evita otro gol de Ghana
Ecuador tiene una muralla en la defensa. La delantera de Ghana avanzó en solitario y fue frenada en un jugada limpia de Mayerly Cedeño. La jueza determinó posición adelantada.
Minuto 38
14:40
Pausa de hidratación
La jueza central otroga un minuto de hidratación, los equipos aprovechan para analizar el juego y plantear estrategias
Minuto 31
14:33
Tiro libre para Ecuador
Se cobra el tiro libre, la arquera de Ghana detiene el balón y en un descuido el esférico regresa a La Tri, Artega centra sin éxito de convertir otro gol
Minuto 29
14:31
La primera tarjeta amarilla del encuentro
Minuto 28
14:30
Ecuador se acerca al arco de Ghana
En varios intentos La Tri busca una oportunidad de gol, la defensa de Ghana se muestrs sólida y blinda su arco
Minuto 19
14:20
Jugada de pelota parada para Ghana
El balón llega la primer palo y se repite el corner. En la segunda acción Baquerizo la saca del aréa.
Minuto 11
14:13
Ghana empata el encuentro
Bénédicte Simon en una confusión de balón logra convertir el primer gol para la selección de Ghana
Minuto 1
14:02
¡Gol de Ecuador!
Maylín Arreaga convierte el primer gol para 'La Tri'
Minuto 0
14:02
Inicio del partido
Compartir