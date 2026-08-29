Neisi Dajomes vuelve con tres oros y Angie Palacios también brilla en el Sudamericano

Neisi Dajomes y Angie Palacios conquistaron tres medallas de oro cada una en el Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Pesas en Guayaquil.

Neisi Dajomes y Angie Palacios hicieron sonar fuerte el nombre de Ecuador. Las hermanas ecuatorianas se consagraron campeonas en sus respectivas categorías durante el Campeonato Sudamericano de Levantamiento de Pesas que se disputa en Guayaquil.

La jornada tuvo un significado especial para ambas. Neisi regresó a una competencia oficial después de 14 meses, mientras que Angie volvió a competir tras convertirse en madre.

Neisi Dajomes regresó con tres oros

Dajomes se impuso en la categoría de 86 kilogramos y consiguió el oro en las tres modalidades.

La campeona olímpica levantó 115 kg en arranque y 150 kg en envión, alcanzando un total olímpico de 255 kg.

Con estos resultados, Neisi se coronó campeona sudamericana en su regreso oficial a las plataformas.

Angie Palacios también se llevó tres oros

Horas antes, Angie Palacios había protagonizado otra jornada dorada para Ecuador.

La medallista olímpica compitió en la categoría de 77 kilogramos y levantó 108 kg en arranque y 128 kg en envión, resultados que le permitieron quedarse con las tres medallas de oro de su división.

Su participación también marcó un regreso importante después de mantenerse alejada de las competencias tras convertirse en madre.

Foto referencial de Angie Palacios ganó medalla olímpica para Ecuador. Foto: Comité Olímpico

El regreso de Neisi después de 14 meses

Neisi Dajomes no participaba en competencias oficiales desde hace 14 meses, tras recibir una suspensión relacionada con un control antidopaje que detectó clomifeno.

La deportista presentó documentación que señalaba que la sustancia había sido utilizada como parte de un tratamiento de fertilidad. Tras el proceso correspondiente, quedó nuevamente habilitada para competir en agosto de 2026.

Su regreso terminó de la mejor manera: tres medallas de oro y un nuevo título sudamericano.

Entre Neisi Dajomes y Angie Palacios, Ecuador consiguió seis medallas de oro en una jornada marcada por el regreso de dos de las principales figuras de la halterofilia nacional.