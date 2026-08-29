La piedra que habría provocado la caída de Pogacar y cambió La Vuelta a España

Una piedra en medio de la carretera habría sido suficiente para cambiar por completo La Vuelta a España 2026. Tadej Pogacar sufrió una aparatosa caída este sábado 29 de agosto cuando lideraba la clasificación general y tuvo que abandonar la competencia.

El accidente ocurrió durante la octava etapa, cuando faltaban aproximadamente 33 kilómetros para llegar a la meta en Xeraco y el pelotón circulaba a gran velocidad.

¿Qué hizo caer a Pogacar?

Las imágenes de televisión muestran una roca en la carretera justo antes de la caída. Pogacar habría pasado sobre el obstáculo y perdido el control de su bicicleta, lo que terminó desencadenando una caída en la parte delantera del pelotón.

El accidente ocurrió en una zona estrecha y complicada del recorrido. Josean Fernández Matxin, director del UAE Team Emirates-XRG, aseguró posteriormente que ningún corredor fue responsable de lo ocurrido.

Pogacar intentó continuar, pero finalmente tuvo que abandonar la carrera y fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Una piedra cambió la clasificación

Hasta ese momento, Pogacar vestía el maillot rojo como líder de La Vuelta y era el gran favorito para quedarse con el título.

Su abandono modificó inmediatamente la clasificación general y convirtió al español Enric Mas en el nuevo líder.

Mas incluso decidió no colocarse el maillot rojo en el podio como muestra de respeto hacia Pogacar. “Tadej Pogacar se ha caído y yo no he ganado la roja”, explicó el ciclista español.

Lo que parecía una jornada más para el líder terminó convirtiéndose en uno de los momentos que puede marcar esta edición de La Vuelta: una roca en la carretera habría provocado la caída que dejó fuera al principal favorito y abrió nuevamente la pelea por el título.