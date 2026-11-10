La Conmebol confirma a Macará en la fase de grupos de la Copa Libertadores

Macará obtuvo su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Con 67 puntos en la tabla de la LigaPro, el ambateño Macará se proclamó bicecampeón de la temporada 2026 del Campeonato Nacional Ecuatoriano, pero también obtuvo un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.

Este martes 10 de noviembre la Conmebol confirmó que Macará está clasificado al torneo continental. Aunque en 2018 y 2020 el club ya jugó las fases previas, esta será la primera vez que juegue de manera directa la fase de grupos.

El conjunto dirigido por el estratega uruguayo Guillermo Sanguinetti protagonizó un empate ante Universidad Católica con goles de Franco Posse y Mateo Viera.

Además, los resultados entre Barcelona SC 1-1 Liga de Quito, y la victoria 4-2 de Independiente del Valle ante Aucas le otorgaron, matematicamente el segundo lugar del campeonato y la participación en Libertadores.

La Conmebol también dio la bienvenida a Universidad Católica y a Independiente del Velle, que a año seguido levantó el trofeo de campeón en Ecuador.