Flamengo de Gonzalo Plata  clasifica a cuartos de Libertadores y elimina a Cruzeiro de Cheché Arroyo

Flamengo en la foto oficial antes de enfrentar a Cruzeiro por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El Flamengo sacó este miércoles 19 de agosto de 2026 la casta de campeón de la Copa Libertadores y clasificó a los cuartos de final con una victoria 2-1 sobre el Cruzeiro en el estadio Maracaná.

El uruguayo Giorgian De Arrascaeta y Samuel Lino anotaron los goles del Mengão en los minutos 35 y 62, con sendas asistencias del centrodelantero Pedro, para sellar el boleto tras el empate 1-1 de la semana pasada en el Mineirão.

El ecuatoriano Gonzalo Plata intentó sumar para el Flamengo, a los 60 minutos, antes de ser reemplazado, sin embargo, el remate se perdió por encima del horizontal.

El descuento para el Curzeiro, del tricolor Keny Arrollo, llegó en el minuto 51, con un fantástico remate desde fuera del área del argentino Lucas Romero.

El Flamengo, que busca su quinto título en el torneo continental, se cruzará en la próxima fase con el triunfador de la serie entre Deportes Tolima e Independiente del Valle.

El equipo ecuatoriano tiene ventaja tras ganar 1-0 el martes el partido de ida en Ibagué, reprogramado por el devastador terremoto ocurrido en Colombia la semana pasada. El compromiso de vuelta será el próximo martes 25 de agosto en Quito.

Pedro fue el único cambio que presentó en el once inicial el entrenador rubro-negro, el portugués Leonardo Jardim, con respecto al primer partido de esta eliminatoria. Y fue decisivo.