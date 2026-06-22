Veinte años después, Ecuador tendrá una nueva oportunidad ante Alemania en el Mundial

El fútbol le ha dado a Ecuador una nueva cita con la historia. Este jueves 25 de junio, la Tricolor volverá a enfrentarse con Alemania en la tercera fecha del Mundial 2026, exactamente veinte años después de aquel duelo en la Copa del Mundo de 2006. La nueva generación tendrá la posibilidad de buscar una revancha simbólica para un equipo que marcó para siempre al fútbol ecuatoriano.

Iván Hurtado, histórico capitán y jugador con más partidos en la historia de la Selección (168), recordó con orgullo aquella campaña en Alemania 2006, cuando La Tri alcanzó los octavos de final.

Junto a figuras como Álex Aguinaga, Antonio Valencia, Édinson Méndez, Agustín Delgado, Carlos Tenorio, entre otros, el exdefensor fue parte de una generación que hizo soñar a todo un país. "Fue algo histórico. Hicimos un Mundial casi perfecto", afirmó Hurtado en una entrevista reciente con FIFA.

La Tricolor llegó a la última fecha de la fase de grupos ya clasificada a los octavos de final y el técnico Hernán Darío Gómez decidió dar descanso a varios titulares. Alemania aprovechó las variantes y se impuso por 3-0 con un doblete de Miroslav Klose y otro tanto de Lukas Podolski.

Sin embargo, Hurtado considera que la historia pudo haber sido diferente. "Klose era un delantero muy letal, pero con el equipo completo no hubiera tenido esa libertad. Quizás también habríamos perdido, pero estoy seguro de que el partido habría sido diferente", señaló.

Dos décadas después, el destino vuelve a cruzar a ecuatorianos y alemanes, nuevamente en la tercera jornada de la fase de grupos. Para el histórico capitán, el fútbol le ha brindado una nueva oportunidad a la Selección. "Espero que los chicos se puedan tomar la revancha de ese partido que nosotros no pudimos ganar, después de 20 años. El fútbol es tan bonito porque da este tipo de segundas oportunidades", expresó.

Aquella generación encabezada por Hurtado, Aguinaga, Méndez, Antonio Valencia, Delgado y Tenorio sembró la ilusión de millones de ecuatorianos. Hoy, las esperanzas vuelven a estar depositadas en una nueva camada liderada por Piero Hincapié, Willian Pacho, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Enner Valencia, el máximo goleador histórico de la Selección. Pese a la derrota ante Costa de Marfil y al empate frente a Curazao en las dos primeras fechas, el exdefensor mantiene intacta su confianza en el equipo.

"Nos han puesto a soñar y tienen detrás un pueblo y una nación que les apoya y que confía en ellos. Esperamos que nos den una alegría. Tienen la oportunidad de hacer historia", aseguró Hurtado.

Veinte años después, Ecuador vuelve a mirar de frente a Alemania. Esta vez, una nueva generación tendrá la posibilidad de rendir homenaje a quienes abrieron el camino y de escribir una página inolvidable para un país que sigue soñando con hacer historia en los Mundiales.