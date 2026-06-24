Robert Arboleda reaparece, pide disculpas a Sao Paulo y revela los motivos de su ausencia

El defensor ecuatoriano Robert Arboleda rompió el silencio y ofreció disculpas públicas a los hinchas, compañeros, directivos y trabajadores de Sao Paulo, luego de varios meses de la polémica por su desaparición de los entrenamientos y su viaje a Ecuador sin autorización del club. El zaguero reconoció que se equivocó y pidió una nueva oportunidad para continuar su carrera en el equipo brasileño.

"Sé que cometí un error y estoy aquí para asumirlo, pedir disculpas y buscar una nueva oportunidad", expresó Arboleda en un video difundido en redes sociales. Además, recordó que lleva nueve años vinculado a Sao Paulo y aseguró que no quiere que su historia con el club termine de esa manera.

Durante su mensaje, el ecuatoriano reveló que atravesó momentos personales muy difíciles que afectaron su estado emocional. Incluso confesó que sufrió una depresión y que llegó a perder las ganas de seguir jugando al fútbol profesional, una situación que influyó directamente en las decisiones que tomó durante su ausencia.

La crisis comenzó a inicios de abril, cuando Arboleda no se presentó a la concentración para un partido ante Cruzeiro y posteriormente viajó a Ecuador sin informar al club. La dirigencia de Sao Paulo intentó comunicarse con él durante varios días e incluso le envió una notificación formal para que explicara su situación, mientras se analizaba una posible rescisión de contrato.

Los momentos de indisciplina de Robert Arboleda en la Selección de Ecuador y en Sao Paulo

Tras varias semanas apartado del plantel, Sao Paulo decidió reintegrar al defensor a los entrenamientos. La decisión estuvo acompañada por el pedido de disculpas del jugador, quien reconoció el daño causado y manifestó su deseo de recuperar la confianza de la institución y de la afición tricolor.