Neymar, baja en definición de Sudamericana entre Santos y Macará en Ambato 

El delantero del Santos, Rony (n.º 11), celebra con su compañero y también delantero Neymar (n.º 10) tras marcar el cuarto gol de su equipo en la Copa Sudamericana entre el Santos de Brasil

El Santos no contará con Neymar en su visita del jueves al Macará de Ecuador, en la que se juega el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, según la convocatoria divulgada este martes por el club brasileño.

Neymar y el centrodelantero Gabigol son las grandes ausencias en la expedición santista al estadio Bellavista en la ciudad de Ambato, a 2.600 metros de altitud, para la vuelta de esta eliminatoria.

La semana pasada, en la ida en Vila Belmiro, el 10 dio dos asistencias en el triunfo 2-1 del Peixe.

La ausencia de Neymar, limitado por una serie de problemas físicos en los últimos tiempos, responde a una "decisión técnica" por "control de carga", dijo a la AFP una fuente del club.

El domingo pasado, en la 23ª jornada del Brasileirão, el astro de 34 años jugó el partido completo en una victoria 3-0 del Santos a domicilio sobre el Vasco da Gama.

Ese resultado permitió al viejo club de Pelé salir de la zona de descenso.

Después de la resolución de su cruce con el Macará, el Santos enfrentará el domingo a Mirassol.

El miércoles de la próxima semana abrirá su eliminatoria contra el Palmeiras, líder en la liga, en los cuartos de final de la Copa de Brasil.