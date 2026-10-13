Agencia que representa a Deyverson rechaza amenazas hacia el jugador y pide seguridad

Tras el triunfo 2-1 de Liga de Quito ante Barcelona SC, el domingo 11 de octubre de 2026, las criticas y mensajes hacia Deyverson Silva, estallaron en redes sociales.

La polémica surgió tras la última jugada que protagonizó el jugador de Liga de Quito, desde el tiro de esquina, y que provocó la expulsión de él y de William Vargas, jugador de Barcelona SC.

Luego del cruce de palabras y empujones entre los jugadores, los hinchas de ambos equipos cargaron las redes con mensajes de apoyo, bromas, pero también amenazas hacia el brasileño.

En este contexto, Onsidefoot International, agencia que representa a Deyverson, se pronunció y resaltó su "rechazo" hacia las amenazas en contra del futbolista y de su familia.

"Manifestamos nuestro rechazo absoluto a todas las expresiones, que constituyen una amenaza contra la integridad física de nuestro representado Deyverson Silva, situación que no debería tolerarse, venga de quien venga", escribió la agencia en un comunicado.

Y añadió, "hacemos un llamado a todas las autoridades públicas y deportivas del Ecuador, a fin de que se tomen todas las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de Deyverson y su familia; por el bien del fútbol ecuatoriano hacemos este llamado, procurando además que se protejan las buenas prácticas de Fair Play promulgadas por la FIFA".