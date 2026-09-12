¡EN VIVO! Mundial Femenino Sub-20: Ecuador se juega la clasificación ante Corea del Sur

La Selección Femenina Sub-20 de Ecuador afronta una auténtica final ante Corea del Sur en la última jornada de la fase de grupos del Mundial de Polonia 2026, con la oportunidad en sus manos de sellar un boleto inédito a los octavos de final.

Tras debutar con una contundente victoria 3-0 frente a Ghana y dejar sensaciones competitivas pese a caer por 3-2 en un disputado choque ante Francia, la Tricolor llega a este compromiso con tres puntos en el Grupo C y dependiendo de sí misma para avanzar.

Un triunfo o incluso un empate le bastará al conjunto ecuatoriano para inscribir su nombre en la fase de eliminación directa, mientras que la escuadra asiática saldrá obligada a buscar los tres puntos tras haber sumado una sola unidad en el torneo, lo que anticipa un cruce decisivo cargado de tensión táctica y vértigo por las bandas desde el pitazo inicial.

El director técnico Eduardo Moscoso enfatizó en la antesala del encuentro que la delegación nacional no saldrá a especular ni a resguardarse en su propio campo. Con un mensaje centrado en proponer un fútbol dinámico y valiente, el cuerpo técnico tricolor busca mantener la identidad ofensiva que sorprendió a sus rivales continentales y que le permitió registrar cinco anotaciones en sus dos primeras presentaciones de la cita ecuménica.

Para contener y superar la propuesta del conjunto surcoreano, la Tri dependerá del equilibrio en sus líneas de contención y del ritmo para recuperar el balón en zona media. El despliegue físico por los costados, sumado a la efectividad en ataque de jugadoras como Evelyn Burgos y Fiorella Pico, resultará fundamental para explotar la espalda de la zaga rival y transformar las transiciones rápidas en oportunidades claras dentro del área enemiga.

Por su parte, Corea del Sur se presenta como un adversario caracterizado por su rigurosidad táctica, velocidad en las transiciones de defensa a ataque y una alta capacidad para ejercer presión coordinada. La escuadra asiática intentará imponer un ritmo acelerado que force imprecisiones en la salida ecuatoriana, consciente de que únicamente la victoria les permitirá aspirar a la continuidad en el certamen mundialista.

Las claves del compromiso se definirán en la efectividad en los metros finales, la concentración en las jugadas a balón parado y la correcta gestión del desgaste acumulado tras la exigencia de las jornadas previas. La paciencia para administrar los tiempos del partido y la firmeza en los duelos individuales se vislumbran como los argumentos principales con los que Ecuador buscará sostener su estructura colectiva frente a la urgencia del planteamiento asiático.

El balompié femenino ecuatoriano se sitúa ante la oportunidad de marcar un hito en su trayectoria deportiva. Sobre el césped del estadio Miejski LKS de Lodz, la selección juvenil saltará al campo de juego con el objetivo de revalidar su crecimiento internacional y dar un paso firme en la élite mundial de la categoría.