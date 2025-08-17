El Emelec venció al Técnico Universitario y se acerca al primer hexagonal de la LigaPro

En el Bellavista, el Técnico Universitario se enfrentó al Emelec por la fecha 25 del campeonato nacional de futbol.

Emelec derrotó 1-0 al Técnico Universitario en el Estadio Bellavista en la jornada 25 de la LigaPro. El cotejo arrancó a las 15:15 de este domingo 17 de agosto del 2025.

El primer tiempo terminó en embate 0-0, en el estadio de Ambato. Sin embargo, ninguno de los dos equipos pudo concretar un gol en el arco rival.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, el jugador Jaime Ayoví abrió el marcador a favor de los 'Eléctricos' con un remate de cabeza al minuto 85.

El cuadro eléctrico pudo superar a un menguado 'Rodillo' ambateño, que afrontó el encuentro deportivo con dos hombres menos. Los jugadores del Técnico Universitario Jordan Ponguillo y Marlon Medranda fueron expulsados.

Emelec, dirigido por Guillermo Duró, no pierden desde hace cuatro jornadas. Por lo tanto, el 'Bombillo' está cada vez más cerca del primer hexagonal de la LigaPro.

Emelec llegó a este cotejo siendo noveno con 32 puntos. En sus últimos cinco partidos, consiguió 10 puntos y en su último partido igualó 1-1 contra el Deportivo Cuenca en condición de local. Con este resultado, los 'Eléctricos' sumaron 35 puntos y se mantienen en el noveno puesto de la tabla de posiciones.

El equipo ambateño atraviesa un muy buen momento en LigaPro. Antes del partido de este domingo 17 de agosto, consiguió cuatro victorias al hilo, lo que le permitió salir de la zona del descenso.

En sus últimos cinco encuentros, el 'Rodillo' sumó un total de 13 puntos. En su partido de la fecha 24 vencieron a 'Vinotinto' en condición de visita por un marcador de 1-0. Este domingo 17 de agosto, los ambateños se quedaron con 25, en el puesto 13.