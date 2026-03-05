Barcelona vs. Emelec, el clásico que será un atractico de la Fecha 3 del Campeonato Nacional

Los argentinos Darío Benedetto y Francisco Pizzini, jugadores del Barcelona y Emelec, respectivamente, figuran entre los principales atractivos del denominado Clásico del Astillero, que se disputará el sábado 7 de marzo por la tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana.

Los equipos esperan que la presencia de ambos en el partido de más expectativa de Ecuador les sirva de catapulta, pues Barcelona buscará resarcirse de la derrota por 2-1 ante el Deportivo Cuenca que tuvo en la fecha pasada, y Emelec del empate 1-1 ante Delfín.

La derrota ante el Cuenca y el reciente empate de local por 1-1 ante el brasileño Botafogo, por Copa Libertadores, obligará al técnico del Barcelona, el venezolano César Farías, a recurrir a sus principales figuras como Benedetto, con la mirada puesta también en el partido del próximo martes, en el que buscará en Brasil la clasificación a la fase de grupos del torneo internacional.

Emelec, por su parte, buscará ganarle a su tradicional rival para darle alegría a sus seguidores, después de la crisis administrativa, económica y futbolística que lo puso en peligro de perder la categoría en enero pasado y de la que se está recuperando.