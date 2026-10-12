¿Cuándo puede ser campeón de la LigaPro 2026 el Independiente del Valle?
Los rayados llevan 20 puntos de diferencia con relación a Macará, el segundo en la tabla de posiciones. IDV espera levantar su corona con anticipación en el campeonato 2026.
Cotejo entre Independiente del Valle vs Sociedad Deportiva Aucas, por la serie A del fútbol Ecuatoriano.
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Actualizado:
12 oct 2026 - 11:07
El Hexagonal Final de la LigaPro 2026 entra en su etapa más vibrante y decisiva, con Independiente del Valle perfilado como el principal candidato a levantar el trofeo nacional y lograr su bicampeonato.
Tras completar una sólida fase regular que lo consolidó entre los mejores planteles del balompié, el conjunto rayado disputa la ronda definitiva de diez jornadas frente a los seis clubes mejor clasificados del torneo, con el objetivo de sellar un nuevo campeonato en su historia institucional.
Las proyecciones matemáticas señalan que la escuadra negriazul podría asegurar la corona de manera anticipada en esta liguilla final. Lleva 20 puntos de ventaja sobre Macará, el segundo en la tabla, y tiene un partido menos.
Así, si el equipo sostiene un rendimiento constante y logra aumentar la distancia a sus inmediatos perseguidores por más de seis unidades antes de la cuarta, quinta o sexta fecha, la vuelta olímpica podría darse durante los últimos fines de semana de octubre o los primeros de noviembre.
Sin embargo, la alta competitividad dentro del hexagonal no permite margen para el descuido. La presencia de rivales directos en la pelea por la parte alta exige que Independiente del Valle mantenga la efectividad tanto en condición de local como en sus visitas más complejas.
El calendario reserva compromisos de máxima exigencia para el tramo crucial del certamen, donde los duelos frente a Universidad Católica y Liga de Quito aparecen como exámenes determinantes.
Salir airoso de esos choques clave permitirá al club rayado encarar las jornadas finales con la ventaja estratégica necesaria para administrar la presión y los tiempos del campeonato.
De mantenerse la paridad en la tabla de posiciones hasta las instancias extremas, la definición del campeón ecuatoriano se trasladará inevitablemente a la décima y última jornada del torneo.
Programada para el domingo 13 de diciembre de 2026, esa fecha final cruzará a Independiente del Valle contra Barcelona SC en la Ciudad Deportiva, un escenario donde la diferencia de goles y los puntos obtenidos en casa pueden valer un campeonato.
Con el panorama claro y el margen de error reducido al mínimo, el equipo de Sangolquí depende de sí mismo para inscribir nuevamente su nombre en lo más alto del fútbol ecuatoriano.
La constancia colectiva, la solidez defensiva y la jerarquía en los momentos de mayor presión serán los factores indispensables para determinar el día exacto en que Independiente del Valle vuelva a gritar campeón.
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