¿Cuándo puede ser campeón de la LigaPro 2026 el Independiente del Valle? 

Cotejo entre Independiente del Valle vs Sociedad Deportiva Aucas, por la serie A del fútbol Ecuatoriano.

El Hexagonal Final de la LigaPro 2026 entra en su etapa más vibrante y decisiva, con Independiente del Valle perfilado como el principal candidato a levantar el trofeo nacional y lograr su bicampeonato.

Tras completar una sólida fase regular que lo consolidó entre los mejores planteles del balompié, el conjunto rayado disputa la ronda definitiva de diez jornadas frente a los seis clubes mejor clasificados del torneo, con el objetivo de sellar un nuevo campeonato en su historia institucional.

Las proyecciones matemáticas señalan que la escuadra negriazul podría asegurar la corona de manera anticipada en esta liguilla final. Lleva 20 puntos de ventaja sobre Macará, el segundo en la tabla, y tiene un partido menos.

Así, si el equipo sostiene un rendimiento constante y logra aumentar la distancia a sus inmediatos perseguidores por más de seis unidades antes de la cuarta, quinta o sexta fecha, la vuelta olímpica podría darse durante los últimos fines de semana de octubre o los primeros de noviembre.

Fecha Hora (ECT) Partido Torneo / Fase Condición Sáb 17 Oct 14:00 Macará vs. Independiente del Valle LigaPro (Fecha 3) Visitante Dom 25 Oct 15:00 Independiente del Valle vs. Univ. Católica LigaPro (Fecha 4) Local Mié 28 Oct 19:00 Delfín SC vs. Independiente del Valle Copa Ecuador (Semifinal Ida) Visitante Dom 01 Nov 15:00 Independiente del Valle vs. LDU Quito LigaPro (Fecha 5) Local Jue 05 Nov 19:00 Independiente del Valle vs. Delfín SC Copa Ecuador (Semifinal Vuelta) Local Dom 08 Nov 15:00 SD Aucas vs. Independiente del Valle LigaPro (Fecha 6) Visitante Dom 22 Nov 15:00 Independiente del Valle vs. Macará LigaPro (Fecha 7) Local Dom 29 Nov 15:00 Univ. Católica vs. Independiente del Valle LigaPro (Fecha 8) Visitante

Sin embargo, la alta competitividad dentro del hexagonal no permite margen para el descuido. La presencia de rivales directos en la pelea por la parte alta exige que Independiente del Valle mantenga la efectividad tanto en condición de local como en sus visitas más complejas.

El calendario reserva compromisos de máxima exigencia para el tramo crucial del certamen, donde los duelos frente a Universidad Católica y Liga de Quito aparecen como exámenes determinantes.

Salir airoso de esos choques clave permitirá al club rayado encarar las jornadas finales con la ventaja estratégica necesaria para administrar la presión y los tiempos del campeonato.

Pos Equipo PJ GD Pts 1 Independiente del Valle 32 +40 74 2 Macará 32 +9 54 3 Universidad Católica 32 +23 51 4 Aucas 32 +5 50 5 Liga de Quito 32 +8 49 6 Barcelona SC 32 +6 44

De mantenerse la paridad en la tabla de posiciones hasta las instancias extremas, la definición del campeón ecuatoriano se trasladará inevitablemente a la décima y última jornada del torneo.

Programada para el domingo 13 de diciembre de 2026, esa fecha final cruzará a Independiente del Valle contra Barcelona SC en la Ciudad Deportiva, un escenario donde la diferencia de goles y los puntos obtenidos en casa pueden valer un campeonato.

Con el panorama claro y el margen de error reducido al mínimo, el equipo de Sangolquí depende de sí mismo para inscribir nuevamente su nombre en lo más alto del fútbol ecuatoriano.

La constancia colectiva, la solidez defensiva y la jerarquía en los momentos de mayor presión serán los factores indispensables para determinar el día exacto en que Independiente del Valle vuelva a gritar campeón.