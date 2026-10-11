Liga de Quito remontó ante Barcelona SC y se quedó con la victoria en Casa Blanca

Liga de Quito consiguió una importante victoria frente a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, este domingo 11 de octiubre de 2026, en un partido marcado por una intensa lluvia.

Aunque el conjunto guayaquileño se adelantó en el marcador, los albos reaccionaron y sellaron la remontada por 2-1, en la fecha 2 del primer hexagonal de la LigaPro.

A los 38 minutos, Barcelona SC abrió el marcador en una jugada que terminó en autogol. Tras un centro de Jefferson Wila, el jugador albo Jesús Pretell cabeceó el balón y terminó dentro de su propia portería. Así, el Ídolo se puso en ventaja antes del descanso.

En el segundo tiempo, Liga de Quito salió en busca de la igualdad y la consiguió a los 53 minutos. El chileno Fernando Cornejo controló el balón con el pecho y sacó una potente volea para vencer al arquero rival y poner el 1-1.

ALEXANDER ALVARADO🔥 🆚 LIGABarcelona 2x1 🏆 LigaEcuabet https://t.co/k2O5JUWxQ0 — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 11, 2026

Cuando el partido entraba en su tramo final, a los 81 minutos, los albos encontraron el gol de la victoria. José Carabalí envió un pase preciso al centro del área y Alexander Alvarado definió de primera.

Con este tanto, Liga de Quito remontó el marcador y se impuso 2-1 a Barcelona SC en Casa Blanca.

En este encuentro Liga de Quito y Barcelona SC revivieron una de las rivalidades más apasionantes del fútbol ecuatoriano

Ambos gigantes de la Serie A saltaron a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado con la urgencia de sumar tres puntos para mantenerse firmes en la lucha por el título local y asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027.

Con este resultado, los 'albos' llegan al tercer puesto del primer hexagonal, con 52 puntos y está en la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Alineación de esta tarde 🔥 Vamos LOS CENTRALES ⚪️🔴 🆚 Barcelona | 11.10 | 16H30 🏆 LigaEcuabet https://t.co/pDqJhIS92f — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 11, 2026

La escuadra dirigida por el cuerpo técnico universitario buscó hacerse fuerte en casa para reponerse de la irregularidad de las últimas jornadas y consolidar un funcionamiento colectivo que neutralice los ataques por las bandas del rival.

Por su parte, Barcelona SC desembarcó en la capital con la necesidad imperiosa de acortar distancias en la clasificación general.

Nómina de convocados para esta tarde. 📋✅ #VamosIdolo | #LigaEcuabet https://t.co/NrSqYEvJLk — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) October 11, 2026

Además, el compromiso contó con la atención especial del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, que seguirá de cerca el rendimiento de las figuras del medio local de cara a las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.