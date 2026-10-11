Liga de Quito remontó ante Barcelona SC y se quedó con la victoria en Casa Blanca
Los albos vencieron 2-1 al Ídolo del Astillero este domingo 11 de octubre de 2026, por la fecha 2 del primer hexagonal del campeonato LigaPro.
Liga de Quito derrotó a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
LDU
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Actualizado:
11 oct 2026 - 18:48
Liga de Quito consiguió una importante victoria frente a Barcelona SC en el estadio Rodrigo Paz Delgado, este domingo 11 de octiubre de 2026, en un partido marcado por una intensa lluvia.
Aunque el conjunto guayaquileño se adelantó en el marcador, los albos reaccionaron y sellaron la remontada por 2-1, en la fecha 2 del primer hexagonal de la LigaPro.
A los 38 minutos, Barcelona SC abrió el marcador en una jugada que terminó en autogol. Tras un centro de Jefferson Wila, el jugador albo Jesús Pretell cabeceó el balón y terminó dentro de su propia portería. Así, el Ídolo se puso en ventaja antes del descanso.
En el segundo tiempo, Liga de Quito salió en busca de la igualdad y la consiguió a los 53 minutos. El chileno Fernando Cornejo controló el balón con el pecho y sacó una potente volea para vencer al arquero rival y poner el 1-1.
Cuando el partido entraba en su tramo final, a los 81 minutos, los albos encontraron el gol de la victoria. José Carabalí envió un pase preciso al centro del área y Alexander Alvarado definió de primera.
Con este tanto, Liga de Quito remontó el marcador y se impuso 2-1 a Barcelona SC en Casa Blanca.
En este encuentro Liga de Quito y Barcelona SC revivieron una de las rivalidades más apasionantes del fútbol ecuatoriano
Ambos gigantes de la Serie A saltaron a la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado con la urgencia de sumar tres puntos para mantenerse firmes en la lucha por el título local y asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la Libertadores 2027.
Con este resultado, los 'albos' llegan al tercer puesto del primer hexagonal, con 52 puntos y está en la zona de clasificación a la Copa Libertadores.
La escuadra dirigida por el cuerpo técnico universitario buscó hacerse fuerte en casa para reponerse de la irregularidad de las últimas jornadas y consolidar un funcionamiento colectivo que neutralice los ataques por las bandas del rival.
Por su parte, Barcelona SC desembarcó en la capital con la necesidad imperiosa de acortar distancias en la clasificación general.
Además, el compromiso contó con la atención especial del cuerpo técnico de la Selección de Ecuador, que seguirá de cerca el rendimiento de las figuras del medio local de cara a las próximas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas.
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