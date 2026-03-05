Deportivo Cuenca logró ingreso de un millón de dólares, pero perdió demanda de Luis Saritama

Cuenca,Ecuador 4 de marzo de 2026 En la noche de hoy en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca,el Deportivo Cuenca y Libertad FC.

Deportivo Cuenca se matriculó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 y eso le generó un ingreso de 900 000 dólares. También por la participación en la primera fase recibió 225 000. Sin embargo, un día después de la alegría perdió una demanda presentada en instancias legales.

El ex gerente del club, Luis Fernando Saritama, demandó al Cuenca por valores pendientes y ganó el proceso legal. La orden judicial ordena al equipo azuayo a pagar 140 000 al ex capitán del Deportivo Quito.

Los jugadores del Cuenca festejaron la clasificación al torneo internacional y esperan no tener problemas en el tema de salarios. El compromiso de la directiva es evitar atrasos en los salarios.