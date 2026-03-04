¡Fiesta morlaca! El Cuenca venció a Libertad y se clasificó a fase de grupos de Sudamericana
Con goles de Melvin Díaz, Ariel Mosquera y Nicolás Leguizamón, el Cuenca vivió una fiesta y se clasificó a la fase de grupos de la Copa.
Cuenca,Ecuador 4 de marzo de 2026 En la noche de hoy en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de la ciudad de Cuenca,el Deportivo Cuenca y Libertad./API.
04 mar 2026 - 22:58
Fiesta, alegría y goleada en Cuenca. El Deportivo Cuenca selló su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 con autoridad en una jornada de fiesta. Goleó 3-0 a Libertad en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en una noche de lluvia y fiesta morlaca.
Con goles de Melvin Díaz, Ariel Mosquera y Nicolás Leguizamón, el Cuenca celebró en su estadio lleno de hinchas a pesar de la lluvia y el frío de la noche. Aunque el marcador fue contundente, el primer tiempo fue un partido sufrido porque Libertad batalló y generó sustos.
El Cuenca volverá a tener participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana después de 16 años. Eso generó una alegría en el plantel dirigido por Jorge Célico.
