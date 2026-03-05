Macará y Orense pelean por un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en Machala

El plantel de Orense se ilusiona con clasificar a la fase de grupos.

El Macará saldrá este jueves en su visita al Orense, en el choque de clubes ecuatorianos por acceder a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, aprovechando el gran momento que atraviesan sus atacantes, el argentino Federico Paz y el uruguayo Franco Posse.

Paz y Posse fueron los que rompieron el férreo sistema defensivo en su visita a Liga Deportiva Universitaria de Quito el domingo pasado, para el triunfo por 0-2 en la LigaPro en la capital ecuatoriana, Quito.

Además de Paz y Posse, el Macará dispondrá del portero uruguayo Rodrigo Rodríguez, de su compatriota en defensa Santiago Etchebarne, el venezolano José Marrufo; los centrocampistas argentinos Gastón Blanc, Matías Miranda y el atacante argentino Luca Ferro.

Una de las virtudes que hacen del Macará un cuadro difícil es la presión que ejerce desde la salida del rival y la ejecución inmediata de letales contraataques, ordenados por su técnico uruguayo Guillermo Sanguinetti.

Será la tercera participación en la Sudamericana del 'Ídolo de Ambato', como también le dicen al Macará, donde disputó seis partidos, ganó tres, empató uno y perdió dos; convirtió 10 goles y recibió ocho.

Por su parte, el Orense todavía no alcanzó el ritmo y el funcionamiento deseado por su entrenador argentino, Raúl Antuña, pues perdió de local 2-1 ante Liga Deportiva Universitaria de Quito en la primera fecha de la liga profesional ecuatoriana y empató 1-1 en su reciente visita a Técnico Universitario.

Entre sus figuras destacadas aparecerá el portero ecuatoriano Rolando Silva; el defensa derecho Pedro Pablo Velasco; los centrocampistas Renny Jaramillo, Nixon Molina; y en ataque el argentino Agustín Herrera.

Mientras, se encuentran en pleno proceso de adaptación al equipo y a las características del fútbol ecuatoriano los defensas argentinos Alan Lorenzo, Stéfano Callegari, los centrocampistas Valentín Burgoa, Gonzalo Rotagno y el delantero Paul Charpentier.

Será la segunda participación del Orense en la fase local de la Sudamericana, pues en su debut del año pasado lo eliminó el Muschuc Runa por 2-1.

El partido se disputará en el estadio 'Nueve de Mayo', de la ciudad costera de Machala, desde las 21.00 horas local, con el arbitraje del chileno José Cabero y la asistencia desde el VAR de su compatriota Juan Sepúlveda.