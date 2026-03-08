Deportivo Cuenca se tomó el Gonzalo Pozo y ganó al Aucas; escala posiciones en la LigaPro

El Deportivo Cuenca venció 1-0 a Aucas en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, en el sur de Quito, este domingo 8 de marzo en un partido correspondiente a la fecha 3 de la LigaPro 2026. Andrés López, en el minuto 80, anotó el único tanto del partido. Este resultado permitió a los Morlacos sumar tres puntos como visitantes.

El partido tuvo un contexto especial para Norberto Araujo, director técnico de Aucas. El exjugador de Liga de Quito se reencontró con el Cuenca, club al que dirigió en 2025 y con el que logró clasificar a la Copa Sudamericana.

Antes del inicio del partido, jugadores del equipo cuencano saludaron al entrenador argentino, en un gesto previo al inicio del compromiso. Con el pitazo inicial, ambos equipos comenzaron el partido con propuestas distintas en el terreno de juego.

Con este resultado, Deportivo Cuenca se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones de la LigaPro, mientras que Aucas quedó en el noveno puesto con dos puntos. El triunfo también completó una semana positiva para el equipo cuencano, que días antes había logrado clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

En la próxima jornada del campeonato ecuatoriano, Aucas visitará a Independiente del Valle, mientras que Deportivo Cuenca recibirá a Leones. El encuentro formó parte de la programación de la fecha 3 de la LigaPro 2026, que se disputa durante este fin de semana en distintos estadios del país.