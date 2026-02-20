El golero Gonzalo Valle vuelve a estar en nómina de Liga de Quito en el inicio del torneo LigaPro

El golero Gonzalo Valle quiere recuperar la titularidad en el arco de Liga de Quito. El guardameta ya es parte de la delegación de los albos que se desplazó para el primer partido el campeonato nacional ante Orense este viernes 20 de febrero del 2026 en el estadio Nueve de Mayo de Machala.

Valle cumplió una parte de la sanción en el complejo de Pomasqui. "Él (Valle) tiene clara la sanción económica que le impuso el club y la está cumpliendo actualmente. Una vez superado eso y el castigo que ya tuvo, la competencia por el puesto será netamente deportiva", dijo Eduardo Álvarez, directivo de Liga de Quito.

Después de la lesión de rodilla, el golero riobambeño peleará el puesto con el golero Alexander Domínguez. También pugna por ingresar en la lista final de Ecuador para el Mundial de fútbol 2026. De acuerdo con Álvarez, solo el DT Tiago Nunes decidirá si Valle vuelve a la titularidad.

En enero, Valle fue detenido en un operativo de tránsito en Quito. No logró superar un control de alcoholemia y fue sancionado económicamente con el pago de una multa, la suspensión por 60 días de su licencia y una detención de 20 días. El jugador se benefició de una medida especial que le permitió cumplir su pena en el Centro de Alto Rendimiento de Liga de Quito, en Pomasqui.