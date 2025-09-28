Victoria de Liga de Quito ante Técnico Universitario en Ambato por la Fecha 30 de la LigaPro

Liga de Quito se impuso a Técnico Universitario por la Fecha 30 de la LigaPro.

Liga de Quito venció al Técnico Universitario por 3 - 1 en un encuentro por la Fecha 30 de la LigaPro, jugada en Ambato este domingo 28 de septiembre de 2025.

El 'Rodillo Rojo' tenía que ganar para salir del fondo de la tabla. Pero los goles no le alcanzaron para imponerse al cuadro 'Albo'.

Gabriel Villamíl abrió el marcador a favor del cuadro dirigido por Tiago Nunes a los 11'. Un segundo gol a favor de LDU llegó con remate de Michael Estrada tras revisión del VAR que invalidó el gol en primera instancia.

En el complemento Estrada anotó el doblete a los 51'. Mientras tanto el 'Rodillo Rojo' intentó descontar con tanto de Elián Carabalí a los 63', pero no fue suficiente para salir del cuadrangular del descenso.

La derrota ante los 'Albos' deja a Técnico Universitario en el cuadrangular del descenso. Los ambateños quedan en el puesto 13 con 28 tantos.

LDU suma 51 puntos y pelean por el liderato de la etapa de fútbol ecuatoriano. Mientras que el cuadro 'Albo' logró clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores.