¡EN VIVO! Guayaquil City vs. Emelec: duelo en el Christian Benítez por Teleamazonas 

Guayaquil City y Club Sport Emelec se enfrentan este sábado 10 de octubre de 2026 en el Estadio Christian Benítez Betancourt por una nueva jornada de la LigaPro. Partido que es transmitido por la señal de Teleamazonas.

El compromiso, pactado para las 16:30 (hora de Ecuador), mide a dos escuadras guayaquileñas que llegan con la urgente necesidad de sumar de a tres para meterse en la pelea de la parte alta de la tabla y asegurar puestos de clasificación a torneos internacionales.

El conjunto 'Ciudadano' saldrá a defender su reducto en el Parque Samanes apoyado en la particularidad de la cancha de césped sintético, un factor que históricamente ha jugado a su favor frente a los rivales del llano.

Bajo la conducción táctica de su cuerpo técnico, el City buscará sostener el orden defensivo mostrado en las últimas fechas y apostar a las transiciones rápidas por las bandas para abastecer a su referencia de área en ataque.

Por su parte, el 'Eléctrico' afronta este desafío con la obligación que exige su historia. El 'Bombillo' ha trabajado a lo largo de la semana en neutralizar la velocidad del bote del balón en Samanes, priorizando la posesión en el mediocampo para generar volumen de juego.

La columna vertebral de Emelec apelará a la jerarquía de sus figuras de experiencia en mitad de cancha para marcar el ritmo del partido y romper el bloque defensivo local.

En el historial reciente entre ambas instituciones se reflejan duelos muy disputados y de pronóstico reservado.

Mientras que Guayaquil City intentará repetir las actuaciones efectivas con las que ha sabido sorprender a los azules en enfrentamientos anteriores, la escuadra visitante buscará imponer su peso ofensivo desde los primeros minutos para evitar sobresaltos y manejar los tiempos del encuentro a su favor.

Todo está listo en la ciudad de Guayaquil para un partido lleno de intensidad, donde la estrategia en la pelota parada y la contundencia en las áreas serán los factores determinantes para inclinar la balanza.

Se espera una importante concurrencia de simpatizantes en el Parque Samanes para presenciar un choque decisivo que podría redefinir las aspiraciones de ambos clubes en la recta final de la temporada.