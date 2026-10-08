Liga de Quito vs. Barcelona: un duelo que puede marcar el rumbo del hexagonal final

Liga de Quito recibe a Barcelona este 11 de octubre de 2026.

El campeonato ecuatoriano vuelve a escena después de la pausa por la fecha FIFA. Lo hace con uno de los partidos más atractivos de la temporada.

Liga de Quito vs. Barcelona SC, este domingo 11 de octubre, desde las 16:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, por la segunda jornada del hexagonal final de la LigaPro 2026.

No será solamente un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes del fútbol ecuatoriano. Será, un partido que enfrenta a dos equipos que llegan con necesidades diferentes, pero con el mismo objetivo: acercarse a la definición del campeonato y a los puestos que conducen a la Copa Libertadores 2027.

Liga parte con ventaja:

Liga de Quito llega mejor posicionada a este compromiso. Terminó la fase inicial en el quinto lugar, con 46 puntos, y comenzó el hexagonal con una victoria 2-1 sobre Universidad Católica.

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez, además, llega con un antecedente internacional importante. En septiembre disputó los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras: perdió 1-0 en Brasil, ganó 3-2 en Quito, pero quedó eliminado en la tanda de penales.

Antes de ese compromiso también había vencido 3-1 a Técnico Universitario y empatado 1-1 con Deportivo Cuenca.

Liga llega con competencia reciente y con la confianza de haber iniciado el hexagonal ganando. Su principal preocupación es que ha concedido goles en sus últimos encuentros. En sus cinco partidos más recientes registra tres triunfos, un empate y una derrota, con nueve goles anotados y seis recibidos.

La situación de Barcelona es diferente

Barcelona tiene un partido pendiente y una obligación mayor.

El equipo guayaquileño terminó sexto en la fase inicial, con 44 puntos, y aseguró su clasificación al hexagonal después de empatar 1-1 con Delfín. Tomás Rodríguez marcó aquel gol que cerró la primera etapa para los dirigidos por Pablo Trobbiani.

Pero el conjunto amarillo todavía no ha debutado oficialmente en el hexagonal. Su encuentro de la primera jornada contra Independiente del Valle fue aplazado debido a las convocatorias. Ese partido aún debe ser reprogramado.

Barcelona comienza esta carrera desde atrás y no puede permitirse perder demasiados puntos mientras intenta reducir la distancia con los equipos que están por encima.

El conjunto amarillo cerró la fase regular con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. En ese tramo marcó siete goles y recibió cinco. Además, tiene entre sus principales referentes ofensivos a Darío Benedetto, máximo goleador del club en LigaPro 2026 con ocho tantos.

La tabla explica por qué los tres puntos pesan tanto

Para entender la importancia del partido hay que mirar el formato.

Los seis equipos clasificados al hexagonal conservaron los puntos y la diferencia de goles obtenidos durante las 30 fechas de la fase inicial. Después disputarán 10 partidos más, cinco de local y cinco de visitante.

Por eso, la distancia acumulada antes de comenzar esta etapa no desapareció.

Independiente del Valle terminó primero con 74 puntos; Macará lo hizo con 51, Universidad Católica con 49, Aucas con 50, Liga con 46 y Barcelona con 44.

Después del triunfo de Liga ante Católica, los albos llegaron a 49 puntos, mientras Barcelona mantiene sus 44 y todavía tiene pendiente el partido contra IDV.

Si gana Liga , llegará a 52 puntos y aumentará a ocho unidades su ventaja sobre Barcelona.

, llegará a 52 puntos y aumentará a ocho unidades su ventaja sobre Barcelona. Si gana Barcelona , alcanzará 47 puntos y reducirá la diferencia con Liga a apenas dos unidades, además de haber disputado un partido menos.

, alcanzará 47 puntos y reducirá la diferencia con Liga a apenas dos unidades, además de haber disputado un partido menos. Un empate dejaría a Liga con 50 y a Barcelona con 45, manteniendo abierta la pelea.

La pelea también tiene una dimensión internacional.

El campeón de la LigaPro 2026 será Ecudor 1 e irá a la Copa Libertadores 2027, mientras que el equipo que terminó primero en la fase regular —Independiente del Valle— ya aseguró el cupo de Ecuador 2. El subcampeón del campeonato será Ecuador 3 y el campeón de la Copa Ecuador ocupará el cuarto cupo.

Por eso, Liga y Barcelona necesitan terminar lo más arriba posible en este hexagonal. No se juegan únicamente el trofeo: también buscan una posición que les permita asegurar su presencia internacional en 2027.

El escenario también añade un ingrediente especial.

El Rodrigo Paz Delgado fue durante décadas un territorio particularmente complicado para Barcelona. Sin embargo, esa historia comenzó a cambiar. El 3 de abril de 2026, Barcelona derrotó 2-0 a Liga en Quito, apenas su segunda victoria en ese estadio.

Pero el antecedente más reciente favorece a Liga: el 27 de julio, los albos ganaron 1-0 en Guayaquil.

En un formato donde los puntos de la primera etapa siguen contando y donde cada uno de los diez partidos del hexagonal puede modificar la clasificación, un triunfo en este clásico puede valer mucho más que tres puntos.