¡Dos años más! Junior Sornoza renueva con Independiente del Valle

"Dos años más de magia. Dos años más guiando el camino". Así anunció Indpendiente del Valle la renovación de Junior Sornoza, lo hizo este viernes 9 de octubre de 2026, en su cuenta de X.

Según la información proporcionada, el centrocampista renovó por dos años más con el club.

El anuncio se hizo con un video en el que se muestra a Sornoza entrenando con su hijo, quien le manifiesta su deseo de jugar juntos, pero en un partido oficial. El "zorro" le asegurá que ese día llegará porque él ha renovado dos años más con Independiente del Valle.

Sornoza llegó al club negriazul en 2011, su debut fue el 24 de agosto de ese año, en un partido ante Deportivo Quito, en el Estadio de Rumiñahui.

El futolista ingresó a los 62 minutos en reemplazo de Jimmy Bran, bajo la dirección técnica de Carlos Sevilla.

Desde entonces, Sornoza ha jugado 389 partidos y ha marcado 107 goles.