España vuelve a encabezar la clasificación de la FIFA, ¿en qué puesto quedó Ecuador?

La selección de España posa con la Copa del Mundo en su llegada a Madrid.

España, campeona del Mundial, volvió a situarse este lunes 20 de julio de 2026 en lo más alto de la clasificación masculina de la FIFA, mientras que Argentina, subcampeona, cayó al segundo puesto.

El equipo de Luis de la Fuente venció el domingo por 1-0 tras la prórroga a Argentina, campeona del mundo de 2022, y volvió a situarse en lo más alto de la clasificación por primera vez desde enero.

Francia e Inglaterra se mantienen en tercer y cuarto lugar de la clasificación, respectivamente, a pesar de que el equipo de Thomas Tuchel venció a Les Bleus para hacerse con la medalla de bronce.

Brasil ascendió al quinto puesto, mientras que Marruecos alcanzó su mejor posición histórica al situarse en sexto lugar. Portugal bajó dos puestos hasta el séptimo tras su eliminación en octavos de final del Mundial. Bélgica subió al octavo puesto, intercambiando posiciones con Países Bajos, que cayó al noveno.

México subió cuatro puestos para colarse entre los 10 primeros, mientras que Noruega fue la selección que más avanzó, subiendo 12 puestos hasta el 19º tras alcanzar los cuartos de final del Mundial.

Alemania salió del top 10 y cayó al puesto 12, un puesto por delante de Croacia. Italia, que no logró clasificarse para el Mundial, bajó al puesto 15.

Ecuador, que fue eliminado en los dieciseisavos por México, cayó dos lugares en el ranking de la FIFA, quedando en el puesto 25, detrás de Egipto. que subió cinco hasta el 24º.

Túnez sufrió la mayor caída, bajando 12 puestos hasta el 57º, y Paraguay ascendió siete puestos hasta el 34º tras alcanzar los octavos de final del Mundial.

Finalmente, Cabo Verde, que llegó a los dieciseisavos de final, subió tres puestos hasta el 64º, un puesto por delante de Ghana, que avanzó ocho puestos.