Leones FC sorprende con triunfo en Casa Blanca y agrava el mal momento de Liga de Quito

Liga de Quito dejó escapar tres puntos que complican su posición en la tabla.

Una nueva derrota alba en la fecha 20 de la LigaPro, en un encuentro disputado este sábado 18 de julio de 2026.

Pese al cambio en el cuerpo técnico, el equipo universitario mostró las mismas dificultades para generar juego ofensivo y volvió a dejar dudas frente a su hinchada.

El compromiso también estuvo marcado por una escasa presencia de aficionados en las gradas del estadio Rodrigo Paz Delgado, en una jornada en la que el equipo buscaba recuperar la confianza.

Leones aprovechó su oportunidad antes del descanso

Desde el inicio, Leones FC se mostró ordenado y apostó por atacar con las constantes proyecciones de Maiky De La Cruz y la experiencia de Juan Luis Anangonó, ambos con pasado en Liga de Quito.

Mientras tanto, el conjunto albo apenas inquietó con algunas jugadas de pelota detenida.

Antes del descanso, la visita encontró el premio a su propuesta cuando Mauro Luque aprovechó un rebote dentro del área para marcar el 0-1.

Liga insistió, pero no pudo romper la defensa rival

En la segunda mitad, Patricio "Pato" Hurtado realizó variantes para darle mayor profundidad al ataque.

Liga adelantó sus líneas y generó sus mejores oportunidades, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero Leonel Nazareno, quien mantuvo su arco en cero.

Con el paso de los minutos, el entrenador de Leones, Nicolás Córdoba, refrescó su equipo con los ingresos de Caramuto y Coppo, buscando sostener la intensidad defensiva y administrar la ventaja.

Así queda la tabla tras la fecha 20

En los minutos finales, Liga de Quito apostó por los centros al área buscando a Michael Estrada y Deyverson, pero la estrategia no dio resultado. Leones, incluso, tuvo opciones para ampliar el marcador antes del pitazo final.

Con esta victoria, Liga de Quito permanece en el sexto lugar con 28 puntos, comprometiendo su permanencia en el Primer Hexagonal.

Por su parte, Leones FC asciende al octavo puesto con 27 unidades y llega a 10 de los últimos 12 puntos disputados.