Liga de Quito vs. Barcelona SC:  todo sobre el partidazo de LigaPro en el Rodrigo Paz 

Michael Estrada en un entrenamieno de Liga de Quito previo al juego con Barcelona

Liga de Quito y Barcelona SC se preparan para paralizar al país en una nueva edición de uno de los enfrentamientos más vibrantes del fútbol ecuatoriano. Ambas escuadras llegan en la parte alta de la tabla de posiciones de la LigaPro, disputándose punto a punto el liderato del torneo.

La expectativa entre los aficionados es máxima, ya que un triunfo de cualquiera de las dos instituciones podría definir de manera clave el rumbo de la etapa final del certamen.

El equipo albo afronta este compromiso con la convicción de defender su fortín en el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde ha demostrado una notable solidez a lo largo de la temporada.

Este domingo nos volvemos a encontrar 🤩 AGUANTE LIGA ⚪️🔴 https://t.co/HkkkCgAsso — LDU Oficial (@LDU_Oficial) October 7, 2026

Bajo el mando de su cuerpo técnico, la 'U' apuesta por una propuesta táctica intensiva en la que el control del mediocampo y la presión alta sobre los defensores rivales serán piezas fundamentales para marcar la diferencia desde los minutos iniciales.

Por su parte, el conjunto torero viaja a la capital con el objetivo de romper líneas en la altitud de Quito y rescatar unidades valiosas en condición de visitante.

El estratega del cuadro guayaquileño confía en el despliegue físico de su plantilla y en la efectividad de sus atacantes en las transiciones rápidas de contragolpe para vulnerar la zaga azucena.

El historial reciente entre ambas escuadras ha dejado duelos cargados de intensidad, polémica y un gran despliegue futbolístico en cada sector del campo.

En sus últimos cruces directos por el torneo nacional, la paridad ha sido la tónica constante, por lo que los detalles individuales y la eficacia en las jugadas de pelota parada jugarán un rol trascendental para romper el empate.

Reflejos, reacción y velocidad. ⚡️ #VamosÍdolo #EntrenamientoPilsener https://t.co/vcdNUjfbeA — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) October 6, 2026

En el aspecto sanitario y disciplinario, ambos planteles contarán con casi la totalidad de sus figuras principales tras la recuperación de futbolistas clave que arrastraban molestias físicas.

Los cuerpos técnicos ultiman los detalles tácticos en sus respectivos complejos deportivos para definir la alineación titular que saltará al gramado en busca de los tres puntos.

El compromiso se disputará en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 16:30 (hora de Ecuador). Las puertas del estadio se abrirán con tres horas de anticipación y las autoridades locales han desplegado un operativo de seguridad especial para garantizar el normal desarrollo del espectáculo futbolístico.