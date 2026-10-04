Precios de las entradas para Liga de Quito vs. Barcelona en el hexagonal final

Liga de Quito en un partido ante Uiversidad Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito recibirá a Barcelona SC el próximo domingo 11 de octubre de 2026 por la Fecha 2 del hexagonal final del Campeonato Nacional Ecuatoriano.

El encuentro de jugará a las 16:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.

Para este partido, en el que no se permitrá el ingreso de hinchada visitante, la dirigencia del equipo Albo ha fijado los siguientes precios para las entradas:

Si la compra es en línea:

General: 12.00 dólares

Tribuna Oriental: 16.00 dólares

Tribuna Occidental: 18.00 dólares

Palcos: 29.00 dólares

En boleterías:

General: 14.00 dólares

Tribuna Oriental: 18.00 dólares

Tribuna Occidental: 20.00 dólares

Palcos: 31.00 dólares

Para los aficionados que cuentan con la tarjeta supehincha de Liga de Quito, tendrán descuento en la compra de entradas, dependiendo la categoría de la misma.