Precios de las entradas para Liga de Quito vs. Barcelona en el hexagonal final
La dirigencia de Liga de Quito dispuso que este encuentro se jugará sin hinchada visitante por cuestiones de seguridad.
Liga de Quito en un partido ante Uiversidad Católica en el estadio Rodrigo Paz Delgado.
Liga de Quito
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Actualizado:
04 oct 2026 - 14:00
Liga de Quito recibirá a Barcelona SC el próximo domingo 11 de octubre de 2026 por la Fecha 2 del hexagonal final del Campeonato Nacional Ecuatoriano.
El encuentro de jugará a las 16:30, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, en el norte de Quito.
Para este partido, en el que no se permitrá el ingreso de hinchada visitante, la dirigencia del equipo Albo ha fijado los siguientes precios para las entradas:
Si la compra es en línea:
- General: 12.00 dólares
- Tribuna Oriental: 16.00 dólares
- Tribuna Occidental: 18.00 dólares
- Palcos: 29.00 dólares
En boleterías:
- General: 14.00 dólares
- Tribuna Oriental: 18.00 dólares
- Tribuna Occidental: 20.00 dólares
- Palcos: 31.00 dólares
Para los aficionados que cuentan con la tarjeta supehincha de Liga de Quito, tendrán descuento en la compra de entradas, dependiendo la categoría de la misma.
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