LigaPro 2026: Así van los Hexagonales y el cuadrangular

Macará tiene un buen arranque en el hexagonal por el título

La LigaPro 2026 vive horas electrizantes con el desarrollo de la Fecha 2 de los hexagonales y el cuadrangular final. Con marcadores ajustados, clásicos vibrantes y sorpresas, la pelea está comenzando a tener duelos apretados.

En el Primer Hexagonal, donde se define al campeón de la temporada y a los clasificados a la Copa Libertadores, los equipos favoritos han impuesto condiciones en partidos de alto calibre.

Conjuntos como Independiente del Valle y Liga de Quito continúan firmes en la parte alta de la tabla, sacando ventaja en duelos directos y consolidando su candidatura gracias a una sólida regularidad táctica y colectiva.

Por su parte, el Cuadrangular enfocado en definir los cupos a la Copa Sudamericana mantiene una contienda sumamente pareja entre los clubes de la zona media.

🏆 Primer Hexagonal (Título y Copa Libertadores) Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Independiente del Valle 77 31 +41 2 Macará 57 32 +10 3 Liga de Quito 52 32 +9 4 Universidad Católica 51 32 +22 5 Aucas 50 32 +3 6 Barcelona SC 44 31 +6 🔷 Cuadrangular (Copa Sudamericana) Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Libertad FC 47 32 +3 2 Guayaquil City 43 32 -2 3 CD Leones del Norte 40 32 -4 4 Club Sport Emelec 39 32 -11 🔻 Hexagonal del Descenso (Permanencia) Pos Equipo Pts PJ Dif 1 Mushuc Runa 39 32 -4 2 Deportivo Cuenca 38 32 -12 3 Orense SC 34 32 -12 4 Técnico Universitario 33 32 -15 5 Delfín SC 32 32 -11 6 Manta FC 27 32 -23

La paridad de puntos en este grupo obliga a cada plantel a disputar cada compromiso como una verdadera final, ya que cualquier tropiezo puede costar la ansiada clasificación a un torneo continental para la próxima campaña.

En el extremo opuesto, el Hexagonal del Descenso ofrece un panorama lleno de dramatismo y tensión jornada tras jornada.

La lucha por evitar la pérdida de categoría exige el máximo rendimiento de planteles que pelean punto a punto, donde los triunfos en condición de local se han vuelto vitales para mantener vivas las aspiraciones de permanencia en la serie de privilegio.

A lo largo de estas jornadas, la efectividad goleadora y la solidez defensiva han sido los factores diferenciadores para las escuadras que lideran sus respectivas zonas.

🏆 Primer Hexagonal — Fecha 3 Título y Libertadores Partido Día y Hora Estadio Macará vs. Independiente del Valle Estadio Bellavista (Ambato) Aucas vs. Liga de Quito Estadio Gonzalo Pozo Ripalda (Quito) Barcelona SC vs. Universidad Católica Estadio Monumental (Guayaquil) 🔷 Cuadrangular — Fecha 3 Copa Sudamericana Partido Día y Hora Estadio Libertad FC vs. Guayaquil City Estadio Reina de El Cisne (Loja) CD Leones del Norte vs. Club Sport Emelec Estadio Jaime Terán (Atuntaqui) 🔻 Hexagonal del Descenso — Fecha 3 Permanencia Partido Día y Hora Estadio Deportivo Cuenca vs. Técnico Universitario Estadio Alejandro Serrano Aguilar (Cuenca) Delfín SC vs. Manta FC Estadio Jocay (Manta) Mushuc Runa vs. Orense SC Estadio Mushuc Runa COAC (Ambato)

Los directores técnicos continúan ajustando sus alineaciones para afrontar el desgaste físico y la presión psicológica que implica jugar partidos decisivos en tramos tan cortos de tiempo.

Con varios compromisos clave aún por jugarse, el desenlace del campeonato ecuatoriano promete mantener la emoción hasta el último minuto.

La combinación de resultados de la reciente fecha deja un escenario abierto en todas las tablas, garantizando un cierre de torneo electrizante para la afición.