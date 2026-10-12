LigaPro 2026: Así van los Hexagonales y el cuadrangular
Macará ha sido la sorpresa en el inicio del hexagonal por el título. Ha logrado dos victorias ante Aucas y ante Universidad Católica de visitante. En el descenso todo está apretado.
Macará tiene un buen arranque en el hexagonal por el título
Tomado de redes sociales de Macará
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Actualizado:
12 oct 2026 - 12:22
La LigaPro 2026 vive horas electrizantes con el desarrollo de la Fecha 2 de los hexagonales y el cuadrangular final. Con marcadores ajustados, clásicos vibrantes y sorpresas, la pelea está comenzando a tener duelos apretados.
En el Primer Hexagonal, donde se define al campeón de la temporada y a los clasificados a la Copa Libertadores, los equipos favoritos han impuesto condiciones en partidos de alto calibre.
Conjuntos como Independiente del Valle y Liga de Quito continúan firmes en la parte alta de la tabla, sacando ventaja en duelos directos y consolidando su candidatura gracias a una sólida regularidad táctica y colectiva.
Por su parte, el Cuadrangular enfocado en definir los cupos a la Copa Sudamericana mantiene una contienda sumamente pareja entre los clubes de la zona media.
La paridad de puntos en este grupo obliga a cada plantel a disputar cada compromiso como una verdadera final, ya que cualquier tropiezo puede costar la ansiada clasificación a un torneo continental para la próxima campaña.
En el extremo opuesto, el Hexagonal del Descenso ofrece un panorama lleno de dramatismo y tensión jornada tras jornada.
La lucha por evitar la pérdida de categoría exige el máximo rendimiento de planteles que pelean punto a punto, donde los triunfos en condición de local se han vuelto vitales para mantener vivas las aspiraciones de permanencia en la serie de privilegio.
A lo largo de estas jornadas, la efectividad goleadora y la solidez defensiva han sido los factores diferenciadores para las escuadras que lideran sus respectivas zonas.
Los directores técnicos continúan ajustando sus alineaciones para afrontar el desgaste físico y la presión psicológica que implica jugar partidos decisivos en tramos tan cortos de tiempo.
Con varios compromisos clave aún por jugarse, el desenlace del campeonato ecuatoriano promete mantener la emoción hasta el último minuto.
La combinación de resultados de la reciente fecha deja un escenario abierto en todas las tablas, garantizando un cierre de torneo electrizante para la afición.
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