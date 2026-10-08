LigaPro investiga un partido de la Serie B; una jugada del 22 de Julio y El Nacional fue la alerta

El plantel del Cuenca Jrs recibe al 22 de Julio en la noche de hoy por la fecha 11 de la Liga Serie B en el estadio Alejandro Serrano Aguilar.foto api/Boris Romoleroux

La Dirección de Integridad de la LigaPro encendió las alarmas en el fútbol ecuatoriano al confirmar la apertura de una investigación formal en torno a varios partidos disputados en la Serie B 2026.

La alerta responde al monitoreo constante que realiza el organismo sobre el desarrollo del torneo de ascenso, donde se han detectado patrones de juego atípicos y comportamientos inusuales en determinados compromisos.

Con el objetivo de proteger la transparencia de la competencia, las autoridades decidieron intervenir de manera inmediata para esclarecer los hechos.

El origen de las indagaciones se sostiene en el trabajo conjunto con la empresa de inteligencia de datos Stats Perform, encargada de rastrear movimientos sospechosos en las plataformas de apuestas deportivas a nivel global.

Los sistemas de control identificaron volúmenes de apuestas fuera de toda proporción normal para la categoría, coincidentes con eventos puntuales ocurridos durante los partidos señalados.

Comunicado oficial. https://t.co/9F5y5maonp — LigaPro Corporativa (@ligaprocorp) October 8, 2026

Estas irregularidades encendieron las alertas rojas en los reportes técnicos, obligando a recopilar material audiovisual, registros estadísticos e informes arbitrales.

A fin de mantener la rigurosidad legal y garantizar el debido proceso, la LigaPro ha optado por mantener bajo estricta reserva las identidades del club y los futbolistas involucrados.

Desde la entidad explicaron que revelar nombres en esta etapa preliminar podría entorpecer la recolección de evidencia crucial y vulnerar el principio de presunción de inocencia. No obstante, se confirmó que el expediente abarca múltiples jornadas, lo que sugiere una posible red estructurada y no un hecho aislado en la división.

Este nuevo caso revive el oscuro antecedente de temporadas recientes, donde las investigaciones de integridad resultaron en sanciones drásticas dentro del balompié local.

Anteriormente, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guayaquil emitió castigos ejemplares que incluyeron la suspensión de por vida de directivos y jugadores involucrados en manipulación de resultados. La dirigencia busca reafirmar que la política de cero tolerancia se mantendrá sin importar los nombres o instituciones afectadas.

Uno de los goles que hubo hoy en la victoria 5-2 de El Nacional contra 22 de Julio. Escandaloso lo del arquero y el defensa. En cualquier liga del mundo sería investigado. 22 de Julio perdió 11 de sus últimos 12 partidos. Les han hecho varios goles así… https://t.co/t2jwMk8dNp — Paolo Delgado (@CarlosPaoloD) October 8, 2026

En el plano disciplinario, la Dirección de Integridad se encuentra en la fase final de consolidación de pruebas antes de remitir el informe definitivo al Comité de Disciplina. Se espera que en los próximos días se cite a declarar a varios de los implicados para que presenten sus descargos correspondientes.

En caso de comprobarse la alteración fraudulenta de los partidos, las consecuencias administrativas para la institución investigada podrían ir desde la resta de puntos de forma inmediata hasta la pérdida de la categoría o la desafiliación.

El escándalo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el impacto de las redes de apuestas ilegales en las categorías inferiores del fútbol sudamericano, donde la vulnerabilidad económica de ciertos clubes facilita este tipo de maniobras.

Dirigentes y aficionados coinciden en que la resolución acelerada y transparente de este caso será determinante para preservar la legitimidad deportiva de la Serie B y evitar que la sombra del fraude condicione la definición del ascenso en la temporada 2026.