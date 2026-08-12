Miguel Montalvo detalla el plan de manejo y la situación de Barcelona SC en 2026

El presidente de Barcelona Sporting Club, Miguel Montalvo, explicó ante los medios la estrategia económica y administrativa fijada para afrontar el segundo semestre del año en medio de una crisis de resultados deportivos.

Durante la comparecencia en el estadio Monumental Banco Pichincha, el dirigente remarcó que, pese a los retos financieros que atraviesa la entidad, la prioridad absoluta seguirá concentrada en el ámbito deportivo para mantener al primer equipo peleando en lo más alto de cada competición.

En cuanto a los haberes del plantel profesional, el titular torero dio tranquilidad al revelar que el club se encuentra al día con los sueldos tras cancelar de forma integra la mensualidad de junio en días pasados.

Actualmente, la directiva registra únicamente un mes de mora correspondiente a julio, compromiso que está programado para saldarse por completo a lo largo de la siguiente semana.

Respecto al déficit estructural que ha arrastrado la institución a lo largo de su historia, el directivo adelantó que existe una propuesta integral para asegurar la liquidez en lo que resta de la temporada.

De acuerdo con Montalvo, las negociaciones para obtener los fondos requeridos alcanzan un 80 % de avance y se prevé su concreción definitiva durante la tercera semana de agosto.

El plan directivo va más allá de un esquema de contingencia a corto plazo, integrando una reestructuración profunda de los pasivos para brindar orden institucional.

Esta estrategia contempla reorganizar de forma eficiente la pesada carga de compromisos acumulados y liberar margen de maniobra en los flujos operativos diarios sin afectar las operaciones regulares.

Finalmente, el presidente recordó las cifras expuestas en la última Asamblea de Socios, donde se evidenció una generación de ingresos cercana a los 7 millones de dólares durante el ejercicio previo.

Sin embargo, aclaró que un alto porcentaje de estos recursos se destinó de inmediato a saldar deudas heredadas, lo que restringió el presupuesto disponible para la plantilla pero fortaleció el saneamiento contable de la institución.