Fuerte choque de cabezas deja a Tiago Palacios con un impactante 'chichón'

Tiago Palacios, extremo derecho, de Estudiantes de La Plata, se retira del campo de juego tras un choque que provocó una inflamación en su cabeza.

Tiago Palacios, extremo derecho de Estudiantes de La Plata, encendió las alarmas en el partido frente a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En el minuto 56 del partido, el jugador sufrió un fuerte golpe que provocó una evidente y gran inflamación en su cabeza, lo que generó preocupación inmediata del equipo.

La impactante acción ocurrió minutos después del arranque del segundo tiempo, cuando en un envío al área Palacios choca de frente contra el volante chileno Jhojan Valencia de la U Católica, ambos observando el rumbo del balón

A los segundos de la acción el jugador se tendió en el césped sosteniendo su cabeza. El cuerpo médico ingresó de inmediato para atenderlo y recomendó la salida del campo de juego. Palacios fue sustituido por Baltasar Rodríguez después de unos minutos en cancha.

¿Cuál es el estado de salud de Tiago Palacios?

Al momento no existe un pronunciamiento oficial por parte del club, diario El Día de Argentina, indica que el cuerpo médico examinará al jugador para conocer su estado de salud y así evaluar su presencia para el clásico platense que se disputa este sábado 15 de agosto.

¿Cómo finalizó el partido Estudiantes vs. U Católica?

La salida obligada de Tiago Palacios pasó factura al esquema del conjunto. A pesar de que Estudiantes de La Plata dominaba el encuentro y llevaba ventaja en el marcador un 1-0 a favor, en el minuto 80, Fernando Zampedri, figura de Universidad Católica, apareció para el empate 1-1.

Ambos equipos se medirán por el partido de vuelta de octavos de final de la Copa libertadores 2026 el próximo martes 18 de agosto a las 19:30, hora local.