Macará pinta de celeste Machala y se clasifica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana

Machala, 5 de marzo, Orense SC enfrenta a Macará por la Copa Sudamericana, en el estadio 9 de Mayo. Foto API. Luis Suárez

Macará escribió un capítulo importante en su historia. El equipo ambateño se tomó el estadio 9 de Mayo de Machala y venció 1-0 a Orense en el duelo clasificatorio a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Gastón Blanc, a los 68 minutos, anotó el único gol del partido.

El Macará de Ambato ganó este jueves por 0-1 al Orense de la ciudad costera de Machala, en Ecuador, con un gol del centrocampista argentino Gastón Blanc y accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana de 2026.

El gol de Blanc cayó en el minuto 68 y resultó determinante para la clasificación del Macará en su tercera participación en la Sudamericana, mientras el Orense volvió a quedarse en la fase local, tal como le sucedió el año pasado ante el Mushuc Runa.

El partido se desarrolló especialmente en la mitad de la cancha, con mayor posesión del balón para el Macará, aunque careció de potencia y precisión en el remate final,.

El centrocampista Martín Tello tuvo una de las primeras oportunidades para Macará con un remate que se fue por un costado del arco, mientras que en la jugada siguiente el delantero argentino Paul Charpentier, del Orense, falló una clara ocasión al rematar débil con el arco vacío.

Al minuto 68 llegó el gol de la clasificación. Blanc aprovechó un rechazo de la defensa local y, desde fuera del área, sacó un potente disparo que se coló junto al poste derecho del portero Rolando Silva.

El árbitro chileno José Cabero amonestó con tarjeta amarilla a Paul Charpentier, del Orense, y a Martín Tello, del Macará.